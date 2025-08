Una nova cimera busca el pacte impossible per limitar la producció de plàstics

És possible limitar la producció de plàstic? Fa uns mesos va fracassar l'intent d'acord de la comunitat internacional a Corea del Sud i ara Ginebra acull un nou intent d'aprovar el primer Tractat Global dels Plàstics. Mentrestant, la contaminació per aquests productes continua creixent i ja arriba a 8.000 milions de tones, segons un estudi acabat de publicar per la prestigiosa revista The Lancet.

La pròrroga de les negociacions

El Programa de Nacions Unides per al Medi Ambient (PNUMA) va auspiciar un procés que constava de cinc rondes de negociacions per aconseguir el Tractat Global dels Plàstics. Les converses havien de culminar el passat desembre a Corea del Sud, però van acabar amb un fracàs total. L'únic acord va ser organitzar una pròrroga de les converses a Ginebra aquest estiu.

La ciutat suïssa acull des d'aquest dimarts i durant 10 dies aquest nou intent. Tanmateix, les posicions continuen molt distants. Hi ha un centenar de països partidaris de posar límits vinculants a la producció de plàstics. D'aquests, 85 estats -entre els quals tots els de la Unió Europea- van signar un document a la cimera de Corea on reclamaven avançar cap a un acord ambiciós.

A la banda contrària, de nou, s'hi trobaran els petroestats encapçalats per l'Aràbia Saudita que pretenen evitar qualsevol mena de limitació i, fins ara, només han acceptat cessions en l'àmbit de la contaminació i la gestió dels residus. Un bloc de bloqueig que acaba de guanyar un aliat poderós: els Estats Units de Trump. El gegant nord-americà, que produeix el 12% dels polímers primaris del món, tampoc volen acceptar cap objectiu que limiti la fabricació de plàstics.

Ja s'acumulen 8.000 milions de tones de residus al planeta

Si no s'acorda cap classe de mesura la producció de plàstics continuarà creixent i es pugui arribar a triplicar l'any 2060. Actualment, cada any se'n posen al mercat quasi 500 milions de tones i un estudi publicat per The Lancet estima que al conjunt del planeta ja se n'acumulen 8.000 milions en forma de residus. A més, alerta que el 75% dels compostos químics mai han estat avaluats.

Un dels objectius ambiciosos que alguns països defensava pel primer Tractat Global de Plàstics era el 40x40. Aconseguir reduir un 40% la producció de plàstic primari l'any 2040 -respecte als valors de 2025-. Tot i que seria un avanç molt important, a la COP29 es va presentar un estudi que destacava que no seria suficient per alinear-se en limitar l'escalfament global a “només” 1,5 ºC. Hi haurà acord a Ginebra? La solució, d'aquí a deu dies.