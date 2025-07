Barcelona i Shanghai signen un acord per un corredor marítim neutre en emissions

Els ports de Barcelona i Shanghai han signat un acord per impulsar un corredor marítim verd i digital. L'objectiu és aconseguir que tot el trajecte de les mercaderies, des de l'inici fins al destí, sigui neutre en emissions. Avui dia aquesta iniciativa pilot ja s'està impulsant entre ports com Rotterdam i Singapur.

L'anunci l'ha fet el president de la Generalitat, Salvador Illa, després de reunir-se amb els directius del port de la ciutat xinesa durant el seu viatge al país. Illa ha remarcat que serà una operació "gradual i progressiva" que no es farà "ni en una setmana ni en un mes" perquè és "molt complex", però s'ha mostrat "molt satisfet" de la col·laboració entre les dues infraestructures.

El president del Port de Barcelona, José Alberto Carbonell, i el vicepresident del Port de Shanghai, Sam Liu, han estat els encarregats de signar l'acord entre les dues infraestructures. L'objectiu del pacte és "reforçar i consolidar" les connexions entre els dos ports i "compartir coneixements" en digitalització, estandardització i descarbonització del transport marítim.

El Port de Shanghai és el port de contenidors més gran del món -tretze vegades més gran que el de Barcelona- i és pioner en el desenvolupament de l'automatització. Precisament per això els dos ports treballen conjuntament per promocionar serveis portuaris i marítims entre les dues ciutats i "desenvolupar solucions intel·ligents i sostenibles" en digitalització i descarbonització.

Corredor verd

Un dels principals punts de l'acord és impulsar un corredor verd entre els dos ports. L'objectiu és aconseguir que el transport de les mercaderies, des que surt del punt d'inici fins al final, és neutre en emissions. El repte principal en aquest procés és aconseguir vaixells no contaminants, que és una de les qüestions que ja s'està explorant.

Una de les empreses interessades en aquesta operació és Chery, la multinacional automobilística xinesa. Justament aquest dimecres Illa va visitar les instal·lacions de la companyia i va anunciar que l'empresa instal·larà un centre de recerca a Cornellà de Llobregat. De fet, el 80% de vehicles xinesos que arriben a Espanya i Portugal tenen el Port de Barcelona com a porta d'entrada.

Un altre dels punts que s'ha abordat és la col·laboració estratègica en l'àmbit de creuers. Tots dos ports en tenen un volum important, i volen intercanviar experiències en aquest camp. Illa ha remarcat la importància de "no renunciar" a aquesta "font de prosperitat" però, a la vegada, fer-la compatible amb el benestar de la societat. Finalment, també s’ha acordat la creació d’un grup de treball bilateral per definir prioritats i projectes específics, desenvolupant acords puntuals per a cada iniciativa.

Relació comercial "estreta"

La Xina és el principal soci comercial del port de Barcelona, ja que suposa pràcticament el 50% de les importacions que hi arriben, principalment de productes electrònics, maquinària, tèxtils i béns de consum. Els ports del país asiàtic són el destí del 10% de les exportacions que es fa a través del Port de Barcelona, majoritàriament productes agroalimentaris, vi, productes farmacèutics i components d'automoció.

Les empreses xineses també tenen una presència destacada al Port de Barcelona, on fa més de 50 anys que la naviliera xinesa COSCO va fer la seva primera escala. La inversió més elevada, però, correspon a Hutchison Port Holdings, propietària majoritària de BEST, una de les dues grans terminals de contenidors del Port de Barcelona i la primera semiautomàtica d'Europa.