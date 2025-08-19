Barcelona recupera 100 espècies marines un any després de la inauguració del Port Olímpic

L’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha celebrat aquest dimarts la recuperació de més de 100 espècies marines del litoral barceloní, un any després de la inauguració del renovat Port Olímpic. “No només no havia de tenir un impacte negatiu en el seu entorn natural, sinó que ho havíem d'aprofitar per revertir la situació en la qual estava el fons marí, per implantar vida”, ha puntualitzat.
Els 50 esculls artificials fondejats a la làmina del Port Olímpic l’any passat s’han convertit en un refugi i una zona de cria per a espècies com mol·luscs, crustacis i esponges, a més de peixos com ara castanyoles, orades, torpedos i mantes elèctriques. Així mateix, ha remarcat que la a la zona no es permetrà la pesca ni les immersions.
Una revolució blava
Collboni ha tret pit del compromís del govern municipal i de com la revolució blava s’ha transformat en “actuacions concretes”. El cap de l’executiu municipal ha opinat que els barcelonins han d’estar orgullosos de la feina feta al port, malgrat que els ciutadans no puguin veure-ho en persona. Collboni ha deixat clar que “aquesta no serà una zona de pesca i ni una zona d’immersió”, ja que es tracta d’una zona portuària on no estan permeses les immersions ordinàries.
Un any després de la seva instal·lació, els 50 esculls artificials fondejats a la làmina del Port Olímpic han contribuït a la recuperació de la biodiversitat marina del litoral barceloní, ja que les estructures col·locades la primavera de l’any passat estan colonitzades per algues i s’han convertit en un refugi i zona de cria per a més de 100 espècies. En concret, mol·luscs, crustacis i esponges, així com peixos dels grups dels làbrids, els blènnids i els espàrids han incrementat la seva presència a la zona.
També es van submergir 20 gabions amb closques de mol·luscs, que han afavorit a la proliferació de la fauna i la flora autòctona, sobretot el desenvolupament de larves de peixos i invertebrats habituals als ports. La naturalització dels blocs del Dic de Recer ha estat també responsable de facilitar la colonització d’organismes marins.
La transformació del Port Olímpic
El Port Olímpic de Barcelona va reobrir just fa un any, el 21 de juliol de 2024, després de quatre anys d'obres i amb un espai de 20.000 metres quadrats dedicats a l'economia blava, la nàutica i la gastronomia. Amb aquesta reobertura es va posar punt final a l'oci nocturn després d'anys de queixes per part dels veïns, mentre que el nou espai va acollir la competició esportiva de la Copa Amèrica de vela 2024.
L’alcalde de la ciutat ha apuntat que la transformació del litoral barceloní culminarà amb la reurbanització del passeig de la Mar Bella, el tram central que s’estén entre Bac de Roda i la Plataforma Marina del Fòrum, l'últim que queda per remodelar. Collboni ha explicat que “donarà continuïtat” a aquesta transformació i que la pràctica esportiva hi tindrà un “protagonisme molt especial”.