El Govern vol reduir un 31% les emissions contaminants fins al 2030

Reduir un 31% l'emissió de gasos d'efecte hivernacle el 2030 en comparació amb el 1990. És l'objectiu que persegueixen els pressupostos de carboni presentats pel Govern aquest dimecres, que Junts, ERC, Comuns i la CUP titllen d'"insuficients", mentre que el PP i Vox han carregat contra la mesura i Aliança Catalana ha avançat que s'abstindrà.
Junts i l'oposició a l'esquerra del PSC critiquen que els pressupostos de carboni són "menys ambiciosos" del que recomanava el comitè d'experts i lamenten que el pla sigui només per a 5 anys i no per a 10. El debat s'ha fet en el marc d'un ple monogràfic al ple del Parlament i la proposta es votarà aquest dijous a la tarda, tot i que els partits ja s'han posicionat i, si no canvien de parer, la proposta té moltes opcions de tirar endavant.
La portaveu d'ERC al Parlament, Ester Capella, ha lamentat que la proposta "a mínims i no a màxims", però ha assegurat que el seu grup no té intenció de "demorar" el pla. Al seu torn, la presidenta del grup dels Comuns, Jéssica Albiach, ha argumentat que el pressupost de carboni no són "unes rebaixes", i que cal anar "a fons" contra l'emergència climàtica, però no ha tancat la porta a votar-hi a favor.
El diputat de Junts Jordi Munell ha defensat que "sense pressupostos, amb un espoli fiscal continu i el dèficit d'inversions acumulat és impossible poder complir amb les perspectives del comitè d'experts", mentre que el diputat de la CUP Dani Cornellà ha augurat que els pressupostos de carboni "no serviran per a res" perquè, segons ha apuntat, les polítiques i el model de país del Govern van "en direcció contrària".
D'altra banda, el PP ha lamentat que els pressupostos de carboni no són els pressupostos que Catalunya "espera i necessita". "Són capaços de planificar fins al mil·ligram les emissions de CO₂ fins al 2030, però no de plantejar els pressupostos de la Generalitat per al 2026", ha reblat. Finalment, el PSC ha defensat el pressupost i ha criticat els "oportunismes" d'alguns grups, especialment de Vox i Aliança Catalana, a qui la diputada Andrea Zapata ha acusat de confrontar ecologia i economia.