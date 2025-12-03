Només el 5% dels brots de pesta porcina africana a la Unió Europea han arribat a les granges el 2025

Només el 5% dels brots de pesta porcina africana declarats a la Unió Europea aquest 2025 han afectat granges, segons dades de l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA, per les seves sigles en anglès) facilitades a l’ACN. De totes maneres, l’agència de la UE fa una crida a respectar les restriccions a Catalunya i demana “prudència”. “És una situació d’emergència: la bioseguretat i el compliment de les normes és essencial”, avisa Lina Mur, responsable científica del departament de salut animal de l’EFSA.
En aquest sentit, una de les tasques “essencials”, diu l’experta, és controlar la població de senglars per contenir el brot detectat a Collserola la setmana passada. "És una de les parts més difícils del control de la malaltia, però probablement és una de les mesures més essencials", afirma la responsable de l'agència encarregada de seguir l’evolució de la PPA a la UE i avaluar els riscos i mesures de control del virus.
La pesta porcina africana afecta actualment 14 països de la Unió Europea, però cinc han aconseguit que la no passi dels senglars a les granges, un pas més preocupant per l'afectació a la indústria porcina. De fet, només el 5% de tots els brots de PPA d'aquest any a la UE s'han produït en granges i la majoria s’han concentrat a Romania (80%), si bé hi ha hagut alguns “casos esporàdics” a Itàlia, Grècia i Croàcia.
El gruix dels contagis a la UE afecta els senglars salvatges, amb gairebé 10.000 animals infectats aquest any, segons les dades de l'EFSA des de l'1 de gener. A Catalunya ja consten nou casos i l’Organització Mundial de la Salut Animal (WOAH, per les seves sigles en anglès) recull que també hi ha brots actius als països veïns no comunitaris, principalment a Albània, Bòsnia-Hercegovina, Moldàvia, Montenegro, Macedònia del Nord, Sèrbia i Ucraïna.
La Unió Europea destaca el paper dels ramaders per controlar la pesta porcina
Des de l'agència de la UE amb seu a Parma, Mur assegura que la PPA “es pot controlar” si hi ha mesures de bioseguretat i una implicació “adequada” de la indústria i la població, seguint les normes i ajudant en la “detecció precoç” de nous casos: "Si es detecta qualsevol altre cas en qualsevol lloc, el paper dels ramaders i la població és essencial per traslladar immediatament aquesta sospita a les autoritats", subratlla.
“No estem contents de veure com un altre país s’ha contagiat”, admet l’EFSA, tot i que es mostra optimista per la capacitat de les autoritats arreu de la UE per contenir i gestionar la malaltia. "Bèlgica i Suècia han erradicat la pesta porcina africana", recorda Mur.
Finalment, preguntada per la teoria del sandvitx com a origen del contagi a Collserola, Mur recorda que la transmissió a través de productes infectats per carn “s’ha produït anteriorment”, per exemple en l’entrada de la PPA a Suècia el 2023. Precisament, l’EFSA ressalta la implicació dels caçadors i les autoritats sueques per eliminar el virus i poder declarar el país lliure de pesta porcina l’any passat. En qualsevol cas, l’EFSA no es pot pronunciar sobre l’origen del brot perquè la investigació està en mans de les autoritats nacionals i perquè encara s’estan analitzant proves al laboratori per identificar quin subtipus del virus i, per tant, veure d’on pot haver vingut.