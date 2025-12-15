El CReSA envia al laboratori europeu el virus de PPA que utilitzava per veure si coincideix amb el del brot

El Centre d’Investigació en Sanitat Animal (IRTA-CReSA) ha enviat avui al laboratori europeu la seqüenciació del virus de pesta porcina africana (PPA) amb el qual treballava per veure si coincideix amb la del brot trobat en els porcs senglars. En roda de premsa, el conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, ha detallat que els resultats desvelaran si l’origen és el laboratori català i ha dit que esperen rebre les conclusions aquesta setmana. D’aquesta manera, ha diferenciat aquest informe de l’auditoria que s’està fent al CReSA, que analitzarà si els protocols i instal·lacions funcionen amb les mesures corresponents. Ordeig també ha anunciat que el Govern aprovarà aquest dimarts 30 noves places per tècnics i especialistes en control cinegètic.
Ordeig ha defensat que les conclusions de l'informe europeu són imprescindibles perquè els científics puguin detallar quines són les millors mesures per fer front al brot. També ha assegurat que és la prova "més important" per descobrir l'origen, tot i que ha demanat "prudència" i no fer especulacions. Segons el conseller, està previst que, tant aquest informe, com l'auditoria del CReSA, arribin aquesta setmana. D'altra banda, no ha descartat que els tècnics de la Comissió Europea tornin a visitar Catalunya per veure com s'avança en la contenció de la malaltia.
Reunions amb el sector
A més, el titular del departament ha avançat que en la pròxima reunió amb el sector demanaran als caçadors que intensifiquin les batudes i ha celebrat que les 30 noves places públiques de control cinegètic ajudaran a fer un seguiment de la fauna. En concret, seran set tècnics de gestió A2 i 23 tècnics especialistes en medi natural, gestió cinegètica, suport a la caça o seguiment de fauna. Les places estaran operatives a principis de gener.
Preguntat per l'obertura de mercats, Ordeig ha dit que les negociacions van pel "bon camí" i explicat que el Japó ha acceptat rebre els contenidors amb productes porcins que estaven en trànsit perquè s'ha demostrat que la producció va ser anterior al brot.
Valoració "positiva" del cap de setmana
El conseller ha fet una valoració "molt positiva" del seguiment que ha fet la ciutadania aquest cap de setmana de les restriccions. Així, ha detallat que el telèfon d'emergències 112 ha rebut més de 2.400 trucades relacionades amb la PPA des de l'inici del brot, que manté els 13 positius.
Així mateix, Ordeig ha recordat que, tot i que aquest dilluns s'ha aixecat la prohibició d'accedir de manera individual al medi natural a la zona de baixa afectació, entre els 6 i 20 quilòmetres, encara no es poden fer excursions en grup. D'altra banda, ha dit que no hi ha data per eliminar totes les restriccions al medi natural.