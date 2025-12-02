El govern espanyol eleva fins a nou els casos de pesta porcina en senglars

Els consellers de la Presidència, Albert Dalmau, d'Interior, Núria Parlon, i d'Agricultura, Òscar Ordeig, s'han reunit aquest migdia per analitzar la situació del brot de pesta porcina que afecta Catalunya i que de moment se centra en Collserola. Durant una estona s'ha produit un ball de xifres: el delegat del govern espanyol deia que n'hi havia sis; el conseller Ordeig ha assegurat que n'eren dos; i aquesta tarda, el Ministeri d'Agricultura ha confirmat que en realitat són nou els casos positius de pesta porcina africana detectats en porcs senglars. Es tracta de set casos nous, que se sumen als dos que ja hi havia confirmats, i que es troben a la mateixa zona, prop de Cerdanyola del Vallès. El govern espanyol ja ha notificat els casos a la Comissió Europea i a l'Organització Mundial de Sanitat Animal (OMSA).
Mentrestant, el Departament d'Economia última mesures de suport al sector i empreses afectades. El conseller Ordeig ha ofert la línia de 50 milions d'euros de l'Institut Català de Finances (ICF) per a aquelles companyies que necessitin finançament en condicions favorables. Era una línia que ja estava oberta per a emergències, i que ara es focalitza en el cas del brot de pesta porcina. En funció de com avanci el brot, s'adaptaran les mesures compensatòries, però el conseller no n'ha concretat més. "És prematur", ha dit. Totes les mesures es coordinaran amb el Ministeri d'Agricultura i amb la Comissió Europea, i pactades amb el sector.
Estan en joc 1.000 milions d'euros d'exportacions del sector porcí, i el Govern treballa per anar obrint els mercats progressivament. En aquest sentit, un dels objectius és evidenciar a ulls dels mercats -un centenar de països importadors de porc- que la situació està controlada. "Estem renegociant reobertures de mercats", ha dit el conseller, que ha destacat la decisió de la Xina de "regionalitzar" les exportacions. La Xina és el principal país on van les exportacions del sector porcí català i el Govern espera que altres estats que reben porc de Catalunya -per exemple el Vietnam, el Regne Unit o Mèxic- actuïn de la mateixa manera. "Hi haurà impacte econòmic, però serà el menor possible", ha indicat.
Un pla de control poblacional de senglars
La prioritat continua sent contenir el brot i per ara no hi ha cap nou cas fora del focus. "Ens ho juguem tot a la restricció dels sis quilòmetres i fins als 20 quilòmetres a la rodona", ha indicat Ordeig. A les granges dels 20 quilòmetres a la rodona, que són 39, no s'ha detectat cap positiu, per ara. Aquest dimarts s'acabarà de pentinar el radi de sis quilòmetres i es tornarà a fer una segona passada. El protocol diu que no es poden fer batudes tradicionals en aquest espai, perquè no surtin els animals infectats cap a altres llocs. Són els professionals especialitzats els que decideixen com actuar en cada moment. "Això va de caça, però no només va de caça", ha afirmat Ordeig. En tot cas, els animals infectats s'han d'eliminar.
El conseller ha dit que hi ha un problema de sobrepoblació que provoca efectes negatius. Per això es compta amb els caçadors per al control poblacional arreu de Catalunya, no només fent batudes, sinó amb feina de rastreig. En les pròximes hores, es convocarà les organitzacions agràries i els col·lectius de caçadors per actuar en aquest sentit i reduir la població de senglars. En tot cas, les restriccions a Collserola continuen i el Govern ha demanat a la ciutadania que no es desplaci la zona del brot. "Està prohibit", ha afirmat Ordeig.
Més mesures de bioseguretat a les granges
El Govern també prepara un pla d'acció per reforçar la bioseguretat de les granges de Catalunya. Per ara, el conseller Ordeig ha demanat seguir les normes vigents de bioseguretat a l'espera de pactar amb el sector més mesures extraordinàries. "Demanem a les granges que revisin les tanques perimetrals, prenguin mesures de biocontenció, mesures extraordinàries de desinfecció i control de tota la gent que hi entra", ha defensat el conseller. També crearà un grup d'experts liderat pel Cresa i el Departament d'Universitats per saber en quin punt es troben tots els assajos de vacunes de la pesta porcina i quines mesures s'han adoptat en altres països per contenir el virus.
Illa, al cas des de Mèxic: "És un expert en gestió de crisis"
El president de la Generalitat, Salvador Illa, continua de viatge a Mèxic, però des del Govern asseguren que ha "liderat, coordinat i participat" en totes les reunions que s'han fet sobre el brot de pesta porcina. De fet, ha dit la portaveu, Sílvia Paneque, ja ha modificat la seva agenda per presidir "totes les reunions" que s'han fet per gestionar la crisi i evitar que el brot s'escampi i afecti les granges. "Hem fet el que calia fer", ha dit Paneque, davant les crítiques de l'oposició que han aprofitat la situació per lamentar que el president continuï fora de Catalunya en aquestes circumstàncies. Ordeig ha dit que va parlar 15 vegades per telèfon amb Illa durant dilluns. "És un expert en gestió de crisi", ha recordat el conseller, que ha insistit que no ha faltat ni recursos, ni coordinació, ni informació sobre què havia de fer el Govern.