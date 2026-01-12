Els pagesos caçadors reclamen més flexibilitat per abatre animals de nit

Daniel Ricou i Gerard Cardona, són dos ramaders del Pallars Sobirà que han fet el curs per professionalitzar i habilitar els caçadors a fi que puguin capturar de manera més eficient la fauna cinegètica que origina danys i accidents. En Daniel va fer el curs "avorrit" dels danys que senglars, cabirols o daines ocasionen als seus prats de pastura i els desperfectes que fan als tancats de les finques. Ricou diu que ha perdut més de 5.000 euros aquest darrer any per culpa de la fauna salvatge. Per tot, aquests ramaders reclamen més flexibilitat permisos nocturns de caça: poder utilitzar silenciadors a les caceres, autoritzar itineraris i permisos especials per mascles que no siguin trofeus.
Daniel Ricou com a titular d'una explotació ramadera pot fer actuacions de control dins la seva propietat previ a les autoritzacions de l'administració. Quan detecta danys a una finca i vol sortir a caçar ho ha de notificar a l'administració qui prèvia comprovació dels danys l'autoritza únicament a les finques prèviament indicades. Si durant la cacera veu senglars o altres animals en una finca que no és seva o no ha estat notificada no pot abatre l'animal, tot i que estiguin a tocar i fent mal a les pastures. Per aquest motiu demanen que els límits siguin més flexibles per poder abatre aquests animals que fan mal a les pastures i en el precís moment de sortir a caçar no es troben dins de la finca notificada.
Pels ramaders és "impotència" el que senten quan veuen una finca plena de cérvols o daines mascles i no poden abatre'ls ni espantar-los tirant a l'aire. Ara només poden abatre senglars mascles o femelles, cérvols femelles, daines femelles i cabirols femelles.
Aquests ramaders indiquen que els danys que ocasiona la fauna salvatge "sembla invisible", però no ho és tant quan veus que la pastura que treuen d'una finca és molt inferior a la que hauria de ser. En aquest sentit, afirmen que l'excés de fauna cinegètica incrementa els riscos sanitaris, com la tuberculosi i els accidents de trànsit. Per tots aquests motius demanen també flexibilitat per actuar caps de setmana i a l’estiu, en cas de ser necessari.
La Taula del Senglar
La Taula del Senglar abordarà “territori a territori” la sobrepoblació de l’espècie per reduir a la meitat el nombre d’exemplars. La comissió es va constituir la setmana passada i es reunirà de manera ordinària com a mínim dos cops l’any per fer seguiment de la feina de les territorials.
Segons dades de la Generalitat, la temporada 2024-2025 es van capturar més de 65.000 senglars, i al llarg de l’any s’autoritzen prop de 1.500 actuacions excepcionals per prevenir danys, amb més de 6.000 exemplars capturats fora del període ordinari.