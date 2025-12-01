El sector càrnic alerta sobre l'expansió de la pesta porcina: «Si es mou uns quilòmetres pot créixer el problema»

El secretari general de la Federació Empresarial de Carns i Indústries Càrnies (FECIC) a Espanya, Ignasi Pons, ha avisat aquest dilluns que si els casos de pesta porcina africana es detecten més enllà dels 20 km de radi actual pot créixer la “magnitud del problema”. Segons ha dit a l’ACN, hi ha hagut “sort” que el focus s’hagi situat en una zona on no hi ha una “gran concentració” de granges. “Per això la importància que això no es mogui d’on està. Si es mou a altres zones de la mateixa província de Barcelona o rodalies (...) la concentració pot ser molt més alta”, ha apuntat.
Tal com ha destacat Pons, la Xina ha deixat “ben clar” que el seu bloqueig a les importacions afecta concretament “la província de Barcelona”. “Els de fora de la província de Barcelona no tenen aquest problema; poden seguir exportant quan s’obri de nou l’emissió del certificat”, ha manifestat. A més, ha explicat que el bloqueig de les importacions de la Xina afecta la demarcació de Barcelona, Osona i el Bages, però no Girona, Lleida o Tarragona. Pel que fa al radi de 20 quilòmetres fixat per les autoritats, ha concretat que inclou 35 explotacions, granges i fàbriques d’embotits. Amb tot, ha destacat que, a hores d'ara, el brot se circumscriu a animals salvatges i no ha afectat cap explotació.
Segons ha exposat, a la reunió celebrada amb el Govern aquest dilluns a la tarda els han explicat que estan pendents de la confirmació de “més casos” dins de la zona afectada per la pesta. “Tots sabem que apareixeran més casos en aquella zona; és bona notícia dins del desastre”, ha reconegut, tot destacant que hi ha una sensació de “preocupació” al sector perquè la disseminació de la malaltia depèn d’animals salvatges com els porcs senglars.
“Aquest virus fa anys que circula per Europa i havíem vist que ha fet moviments estranys, amb grans salts, com va ser l’aparició a Bèlgica o Itàlia. Això no ho han fet els senglars caminant, sinó que és una malaltia que pot tenir altres vectors que en facin la transmissió”, ha afirmat. “Érem coneixedors que podia passar, que arribés, i no s’hi podia fer res. Tot el que s’ha pogut, s’ha fet”, ha ressaltat.