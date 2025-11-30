Què cal saber sobre la pesta porcina africana i per què preocupa tant?

Arran dels vuit casos de pesta porcina africana que s'han detectat en porcs senglars salvatges, sis d'ells al Parc Natural de Collserola a Cerdanyola del Vallès, s'han posat en marxa tots els mecanismes necessaris per evitar la propagació de la malaltia. L'UME ha mobilitzat un equip d'intervenció en emergències tecnològiques i mediambientals per tal de col·laborar en les tasques per contenir i atacar el brot, i també participen en l'operativa més de 250 efectius de Mossos, Guàrdia Urbana, SFADF i Protecció Civil per fer complir les restriccions, que afecten 64 municipis en un radi de 20 quilòmetres del brot originari.
La realitat és que aquesta malaltia animal és un problema greu que, si no es controla, pot afectar tant els animals com als ramaders i l'economia catalana, ja que el porcí és el principal sector alimentari exportador a altres països i les restriccions en aquest comerç internacional preocupen la pagesia catalana si s'allarguen en el temps. De moment, les inspeccions clíniques i la presa de mostres han confirmat que la malaltia no ha afectat cap de les 39 granges que es troben a sis quilòmetres de la zona de contagi, ja que si es trobés un animal contagiat s'hauria de sacrificar tot el bestiar.
Què és la pesta porcina africana?
La pesta porcina africana (PPA) és una malaltia que no afecta els humans, però és altament contagiosa i afecta porc domèstic, porc senglar europeu i facoquer africà. De fet, si les persones tenen contacte amb restes orgàniques contaminades, amb la sola de la sabata o les rodes del cotxe, poden repartir el virus pel territori i contribuir a la seva expansió. Algunes formes del virus provoquen febre elevada, anorèxia i hemorràgies a la pell i els òrgans interns, fins al punt que pot arribar a produir la mort de l'animal en entre dos i 10 dies, ja que la pesta porcina africana no té vacuna.
És una malaltia inclosa dins de la llista de malalties terrestres notificables de l’Oficina Internacional d’Epizoòties (OIE) i, per tant, de declaració obligatòria. Va entrar a l’est de la Unió Europea a finals de l'any 2014 quan, des de Rússia, es va estendre a Ucraïna i Bielorússia, des d’on es va propagar. Segons el ministeri d'Agricultura, actualment està present en explotacions porcines de 13 països (Itàlia, Alemanya, Polònia, Estònia, Letònia, Lituània, Eslovàquia, la República Txeca, Hongria, Grècia, Romania, Bulgària i Croàcia).
Des que va entrar a la UE, Bèlgica, Suècia i la República Txeca van aconseguir erradicar-la amb controls i vigilàncies de la població de senglars, després d'incursions puntuals, com podria ser el cas de Catalunya. Per això, el govern espanyol ja ha comunicat el focus a la Unió Europea i a l'Organització Mundial de Sanitat Animal (OMSA) i les investigacions per saber l'origen del brot ja han començat.
El porcí és el principal sector agroalimentari exportador
En tractar-se d'una malaltia de categoria A, es demana al sector que s'extremin totes les mesures de bioseguretat i vigilància a les explotacions de porcí i en el transport d'animals. Tot plegat té un gran impacte en l'economia catalana, ja que el porcí representa el 19,3% del total d'exportacions alimentàries del país. Segons dades de l'any passat de Prodeca, la promotora d'aliments catalans de la Generalitat, les vendes internacionals de carn de porc van sumar un valor de 3.036 milions d'euros el 2024.
Una tercera part d'aquestes són en països de fora de la UE, destins on les exportacions porcines estan ara bloquejades, d'ençà del brot de pesta porcina africana. El ministre d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, Luís Planas, ha indicat que hi ha acords d'exportació de porcí amb 104 països, dels quals 44 demanen "requisits sanitaris específics per la pesta porcina africana". D'aquests 24 reconeixen la regionalització -bloquejos per zones netes o contaminades de PPA-, com la Xina, Filipines, el Regne Unit o Sèrbia, i 20 no ho fan. Entre aquests hi ha, per exemple, el Japó, Malàisia, Mèxic o Vietnam.
Àsia és el segon mercat més gran després de la UE, amb una quarta part del total, malgrat que el comerç ha caigut pràcticament a la meitat des del 2022. La Xina és un dels principals importadors d'aquests productes, amb un 8% del total al món. El nombre d'explotacions porcines arreu de Catalunya són 5.406, en 20,8% del total del sector ramader. El Segrià és la comarca amb més empreses d'aquest tipus, 784, seguida d'Osona (709) i la Noguera (685). Al Vallès Occidental, on s'han detectat els casos de porcs senglars amb pesta porcina africana, se'n compten 16, amb dades de la mateixa font.