El Govern no descarta el desplegament de l’exèrcit per controlar la pesta porcina africana

Si cal, el Govern demanarà l'activació de la Unitat Militar d'Emergències per controlar la propagació del virus de la pesta porcina africana a Catalunya. Ho ha afirmat el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, aquest diumenge en una entrevista a El Matí de Catalunya Ràdio en què ha detallat que es faria treballar una subunitat de control cinegètic i ha explicat que la mesura està "sobre la taula" i que només caldria fer la sol·licitud al Ministeri de Defensa.
De moment, el Govern ha reforçat l'entorn del Parc Natural de Collserola amb més efectius dels Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil i Agents Rurals, tot i que lamenta que és impossible controlar el centenar d'accessos principals i els gairebé 400 de secundaris. Per això, Ordeig ha fet una crida a la responsabilitat ciutadana per no apropar-se la zona i expandir el virus.
I és que, tot i que la pesta porcina africana no es pot transmetre als humans ni a les mascotes, és molt contagiosa entre porcs senglars i domèstics i té una taxa de mortalitat propera al 100%. Si les persones tenen contacte amb restes orgàniques contaminades, amb la sola de la sabata o les rodes del cotxe, poden repartir el virus pel territori i contribuir a la seva expansió.
En aquest sentit, la pagesia catalana viu la situació amb molta preocupació davant la previsió que les restriccions a les exportacions, prohibides fora de la Unió Europea, s'allarguin en el temps i el temor que el virus arribi a les granges i calgui sacrificar bestiar. Cal recordar que el porcí representa el 19,3% del total d'exportacions alimentàries de Catalunya.
Què és la pesta porcina africana?
La pesta porcina africana (PPA) és una malaltia que no afecta els humans, però és altament contagiosa i afecta porc domèstic, porc senglar europeu i facoquer africà. Algunes formes del virus provoquen febre elevada, anorèxia i hemorràgies a la pell i els òrgans interns, fins al punt que pot arribar a produir la mort de l'animal en entre dos i 10 dies. I, segons informa el Departament d'Agricultura, la mortalitat de la malaltia pot arribar a ser del 100% dels animals contagiats.
És una malaltia inclosa dins de la llista de malalties terrestres notificables de l’Oficina Internacional d’Epizoòties (OIE) i, per tant, de declaració obligatòria. Va entrar a l’est de la Unió Europea a finals de l'any 2014 quan, des de Rússia, es va estendre a Ucraïna i Bielorússia, des d’on es va propagar. Segons el ministeri d'Agricultura, actualment està present en explotacions porcines de 13 països (Itàlia, Alemanya, Polònia, Estònia, Letònia, Lituània, Eslovàquia, la República Txeca, Hongria, Grècia, Romania, Bulgària i Croàcia).
Des que va entrar a la UE, Bèlgica, Suècia i la República Txeca van aconseguir erradicar-la amb controls i vigilàncies de la població de senglars, després d'incursions puntuals, com podria ser el cas de Catalunya. Per això, el govern espanyol ja ha comunicat el focus a la Unió Europea i a l'Organització Mundial de Sanitat Animal (OMSA) i les investigacions per saber l'origen del brot ja han començat. En tractar-se d'una malaltia de categoria A, es demana al sector que s'extremin totes les mesures de bioseguretat i vigilància a les explotacions de porcí i en el transport d'animals.