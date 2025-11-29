Detecten quatre casos més de senglars morts per pesta porcina africana a Collserola

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Agroalimentació ha detectat quatre nous casos de senglars morts per pesta porcina africana, en el mateix radi d'afectació que els dos primers, al Parc Natural de Collserola a Cerdanyola del Vallès. El conseller Òscar Ordeig ha afirmat en una entrevista a Rac1 que els laboratoris catalans i les inspeccions visuals han confirmat els positius, a l'espera de la validació definitiva de Madrid.
Ordeig ha demanat "responsabilitat" a la ciutadania, per evitar anar a Collserola i, sobretot, els accessos dels sis quilòmetres al voltant del focus, a Cerdanyola del Vallès, que quedarà delimitat. "Amb un vehicle, amb una bici o amb una trepitjada de material contaminat d'un animal es podria escampar la malaltia", ha advertit.
El Govern ha blindat el nucli principal del focus de pesta porcina africana, els sis quilòmetres a la rodona des d'on s'han trobat els sis primers casos. Això afecta 12 municipis: Sabadell, Sant Quirze del Vallès, Polinyà, Santa Perpètua de Mogoda, Montcada i Reixac, Ripollet, Barberà del Vallès, Badia del Vallès, Cerdanyola del Vallès, Sant Cugat del Vallès, Terrassa i Rubí. Les limitacions s’estan coordinant amb els Agents Rurals, els Mossos d’Esquadra i el Seprona, així com amb les policies municipals.
En aquesta zona infectada, estan tancats els accessos al medi natural i, de fet, s'instal·laran barreres físiques i químiques. Així mateix, hi haurà trampes per als senglars i es prohibeixen les activitats de caça i treballs forestals, alhora que queda prohibida qualsevol activitat en zona rústica. A més, Agricultura demana restriccions a les activitats d’oci, de caça i forestals entre els 6 i els 20 quilòmetres del radi afectat per facilitar els treballs de control. Per exemple, queda restringit l'accés a tot el Parc de Collserola per a les activitats de lleure.
Aquest segon radi de 20 quilòmetres inclou 64 municipis més, on es limiten les activitats de lleure, caça i vinculades a la biodiversitat, a banda que es prohibeixen les actuacions que puguin interferir en les tasques de control poblacional i de bioseguretat. Aquí, les comarques afectades són l'Alt Penedès, l'Anoia, el Bages, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Maresme, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental.