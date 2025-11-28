Restringeixen les activitats de lleure i caça a 64 municipis per la pesta porcina africana

Les 39 explotacions porcines en el radi de 20 kilòmetres del focus de pesta porcina africana (PPA) hauran d'estar confinades almenys 12 mesos i sota "durs" controls de la "policia sanitària", segons ha assegurat el director general de Sanitat de la Producció Agroalimentària i Benestar Animal, Emilio García Muro. Tot i que no ha precisat quan podrien durar les restriccions globals a les exportacions de porcí a fora de la UE, el govern espanyol ha confirmat que el mercat xinès i japonès estan totalment tancats, però que la situació pot variar.
El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha anunciat el tancament a tota activitat humana en el radi de 6 quilòmetres des del punt on s’han trobat els casos. En declaracions a l’ACN, Ordeig ha explicat que això implica que no es podran fer activitats de lleure i esportives, no es podrà caçar i tampoc es podran fer treballs forestals o s activitats d’oci. Els dotze municipis afectats dins d'aquest radi són Sabadell, Sant Quirze del Vallès, Polinyà, Santa Perpètua de Mogoda, Montcada i Reixac, Ripollet, Barberà del Vallès, Badia del Vallès, Cerdanyola del Vallès, Sant Cugat del Vallès, Terrassa i Rubí.
El segon radi de 20 quilòmetres inclou 64 municipis, i aquí es limiten les activitats de lleure, de caça i vinculades a la biodiversitat i es prohibeixen les actuacions que puguin interferir en les tasques de control poblacional i de bioseguretat. També queda restringit l'accés a tot el Parc de Collserola per a les activitats de lleure.
Ordeig ha detallat que també hi haurà restriccions de les activitats d’oci, de caça i forestals entre els 6 i els 20 quilòmetres del radi afectat per facilitar els treballs de control. “Queden restringides les activitats al parc natural de Collserola”, ha detallat. “Estarem 24 hores al dia fins a nou avís treballant sobre el terreny amb trampes, amb gàbies i amb tanques perimetrals per tal d'evitar la propagació”, ha detallat. A més, utilitzaran repel·lents i els “màxims” materials i efectius possibles per intentar “contenir la propagació” en aquestes primeres hores.
"Mesures dures" durant un any
El director general de Sanitat de la Producció Agroalimentària i Benestar Animal, Emilio García, ha explicat que se’ls aplicarà “mesures dures” previstes per la legislació espanyola que consisteixen en la prohibició de moure els porcs i, per tant, es quedaran sense poder exportar. La “policia sanitària” els farà un seguiment i mostreig per anar controlant que no hi hagi casos de PPA. Els estudis han determinat que hi ha 5 explotacions al radi de 10 quilòmetres del focus i 34 al radi de 20 quilòmetres.
Afectació en l’exportació de carn de porc
Des que es té coneixement del focus, el ministeri ha desactivat la possibilitat d’emetre certificats d’exportació en el sistema informàtic. Això va passar ja dijous a la nit. El porc és un producte que Espanya exporta a 120 països, però s’emeten més de 400 tipus de certificats diferents en funció de tipus de producte que s’exporta. Des que es va tenir la sospita de la PPA, el ministeri ha detectat que hi ha 121 certificats bloquejats, però per la resta encara serà possible l’exportació, per tant, segons García, “no estem en una situació tan catastròfica”.
Hi ha països com Japó o Xina que han tancat tots els certificats, i ara començarà la negociació per anar-los reobrint progressivament en funció de l’estabilització del focus. García ha posat com a exemple el protocol de la Xina, que estableix una “regionalització provincial”, de manera que si s’activa, només es veuria afectada l’exportació provinent de la demarcació de Barcelona, però sí que se’n podria enviar de Lleida, Girona, Tarragona i altres punts de l’Estat. A Barcelona hi ha 14 escorxadors o indústries càrnies que es podrien veure afectades.
L’origen de brot: la possible "via de sandvitx"
Emilio García ha parlat de les hipòtesis sobre l’origen de brot de PPA i ha parlat de la que es coneix com a "via del sandvitx". La zona on s’han trobat els dos senglars morts està molt poblada i perimetrada per un elevat volum de trànsit. Això podria afavorir que els animals hagin menjat carn de porc originària d’algun país d’Europa amb PPA que contingués el virus. García ha fet referència al fet que els senglars de la zona de Collserola s’atansen a les escombraries a menjar restes o fins i tot a la gent que els dona menjar sense saber el risc que això comporta.