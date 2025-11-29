Els municipis dins el radi de la pesta porcina africana tanquen els accessos al medi natural

Els municipis dins el radi de la pesta porcina africana, amb dos senglars morts a la zona de Cerdanyola del Vallès i quatre casos sospitosos, han tancat els accessos al medi natural. L'entrada al Parc Natural de la Serra de Collserola ha quedat totalment restringit per a les activitats de lleure. Les localitats afectades, fins a 64 en el perímetre de seguretat de 20 quilòmetres, han precintat zones de pícnic, han tallat camins i han desplegat la policia local per informar. L'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès ha col·locat precintes per prohibir el pas i cartells a la zona del torrent de les Llaceres per evitar l'accés a Collserola. Les indicacions insten qualsevol persona que es trobi un senglar mort a no manipular-lo i a trucar el 112.
Malgrat la visible presència dels precintes, diversos passejants i ciclistes se saltaven la prohibició aquest dissabte al migdia esquivant-les, tal com ha pogut observar l'ACN.
A Palau-solità i Plegamans (Vallès Occidental), el consistori ha precintat la zona de pícnic del parc de l'Hostal del Fum. Desenes de persones passegen i fan activitats dins del parc, però eviten accedir a la zona on s'ha prohibit el pas. La zona s'ha acordonat amb diverses cintes de la policia local, però no hi ha cap explicació del motiu de la mesura.
En paral·lel, l'Ajuntament de Terrassa ha anul·lat totes les activitats previstes a l'Anella Verda i ha ordenat tancar el Centre d'Interpretació Ambiental de Bonvilar. D'altra banda, el consistori terrassenc també senyalitzarà amb cartells i elements de tancament els accessos al medi natural, clausura totes les zones de pícnic i ha demanat a l'empresa de neteja municipal Eco-Equip que incrementi les tasques de neteja i recollida en les bateries de contenidors situades en barris disseminats.
A Sabadell, la Fundació 1859 Caixa Sabadell ha suspès temporalment les activitats familiars a l'Espai Natura i al bosc de Can Deu arran de les mesures preventives contra la pesta porcina africana. També cancel·la totes les activitats educatives adreçades a centres escolars, incloent-hi visites, tallers didàctics i sortides programades a la masia i al bosc.
Dotze municipis en el radi de sis quilòmetres
El Departament d'Agricultura va ordenar ahir divendres la prohibició de tota activitat humana als boscos dels dotze municipis que hi ha dins del radi de sis quilòmetres des del punt on s'han trobat els dos casos de pesta porcina africana (PPA). Els dotze municipis afectats dins d'aquest radi són Sabadell, Sant Quirze del Vallès, Polinyà, Santa Perpètua de Mogoda, Montcada i Reixac, Ripollet, Barberà del Vallès, Badia del Vallès, Cerdanyola del Vallès, Sant Cugat del Vallès, Terrassa i Rubí. Principalment, queda restringit l'accés a tot el Parc de Collserola per a les activitats de lleure.
En un segon radi de 20 quilòmetres -amb 64 municipis afectats- es limiten les activitats de lleure, de caça i vinculades a la biodiversitat i es prohibeixen les actuacions que puguin interferir en les tasques de control poblacional i de bioseguretat. Les 39 explotacions porcines en el radi de 20 kilòmetres del focus hauran d'estar confinades almenys 12 mesos i sota "durs" controls de la "policia sanitària".