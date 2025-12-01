La hipòtesi del Govern sobre l'origen de la pesta porcina: «Un embotit o un entrepà contaminat»

El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha dit que veu una "alta" probabilitat que l'origen de la reaparició de la pesta porcina africana (PPA) a Catalunya sigui per un embotit contaminat que hagi ingerit un porc senglar, després d'anunciar-se dos casos positius en senglars morts divendres passat.
Ho ha dit aquest dilluns en una roda de premsa per a actualitzar sobre les actuacions del Govern per a contenir la malaltia, coincidint amb el dia del desplegament de 117 efectius de la unitat de control cinegètic de la Unitat Militar d'Emergències (UME) per a controlar el brot en l'àrea de Collserola (Barcelona).
"La probabilitat que l'origen sigui d'un embotit, un entrepà o un producte contaminat que hagi arribat per carretera -perquè Bellaterra és una zona on passen molts transportistes- és alta. No està confirmat, però és una hipòtesi", ha exposat. Ordeig ha apuntat que una altra hipòtesi sobre la volta d'aquesta malaltia a Catalunya, que representa el primer focus a Espanya des de 1994, és que s'ha produït a conseqüència de l'acció humana "per algú que hagi portat des d'altres llocs d'Europa" aquests productes.
"Els materials vegetals i embotits són una de les restriccions principals en aeroports i fronteres perquè són una font de contagi de malalties i de plagues", ha recordat. El conseller ha assegurat que aquesta situació seria "materialment impossible" a Catalunya, però ha apuntat que, sobretot en països extracomunitaris amb els quals el territori té relacions comercials, no existeixen els mateixos controls, en les seves paraules.
En aquest sentit, Ordeig ha assegurat que aquest dilluns abordaran si cal "reforçar" la presència policial als accessos als boscos, però ha demanat col·laboració a la ciutadania. El conseller d'Agricultura també ha detallat que durant diumenge es van desplegar 300 efectius per evitar que els ciutadans entressin en els espais naturals on l’accés estava prohibit i ha recordat que aquest dilluns s’incorporen els agents de l'UME per augmentar la vigilància. “No estem aquí per posar multes, si no estem aquí per senyalitzar, per informar i per dir que estem en alerta sanitària”, ha recordat. El telèfon d’emergències 112 va rebre ahir 125 trucades relacionades amb la qüestió.
“S'han de matar senglars per reduir la població i evitar els efectes adversos que provoquen”, ha defensat el conseller, que ha assegurat que Catalunya està preparada per afrontar aquesta crisi. A parer seu, el problema no és la quantitat de porcs que hi ha, sinó que les mesures de bioseguretat de les granges funcionin. I ha destacat que de moment cap granja de les 39 en el radi de contagi té positius en els seus animals.