L'UME desplega un centenar d'efectius a Catalunya per controlar el brot de pesta porcina africana

La Unitat Militar d'Emergències (UME) ha activat el desplegament de 117 efectius i 25 vehicles a Catalunya per donar suport als treballs de contenció del brot de pesta porcina africana, segons ha explicat la Delegació del govern espanyol a Catalunya en un comunicat aquest dilluns. Això, quan ja hi ha dos positius confirmats i vuit casos sospitosos, tot i que s'espera que n'apareguin més els pròxims dies. De moment, tots són porcs senglars silvestres i el virus no s'ha detectat a cap granja ni explotació ramadera.
En concret, els agents són especialistes del Grup d'Intervenció en Emergències Tecnològiques i Mediambientals (GIETMA), amb base a Torrejón de Ardoz (Madrid), i del IV Batalló, amb base a Saragossa. Així mateix, l'executiu espanyol també ha posat a disposició de la Generalitat el cos de la Guàrdia Civil., alhora que també hi ha desplegats els Mossos d'Esquadra i els Agents Rurals.
La tasca principal de l'UME és vigilar els accessos als espais naturals del Parc de Collserola on l’accés està prohibit. “No estem aquí per posar multes, si no estem aquí per senyalitzar, per informar i per dir que estem en alerta sanitària”, ha recordat el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, que ha matisat que el seu paper és principalment "informatiu".
Des del govern espanyol també han assegurat que el delegat, Carlos Prieto, manté un seguiment permanent tant del desplegament operatiu de l’UME com de l'evolució del brot en coordinació directa amb el Ministeri i la Conselleria d’Agricultura, a més dels altres departaments de la Generalitat involucrats. “La col·laboració entre administracions està sent exemplar, amb la coordinació i direcció de la Generalitat”, destaca el comunicat.
Un entrepà d'embotit contaminat, el possible origen del brot
Ordeig ha explicat que la principal teoria de l'inici del contagi és que un senglar es va menjar un entrepà d’embotit contaminat que algú havia llençat al Parc Natural de Collserola. D'aquesta manera, el virus hauria reaparegut a l'Estat després de 31 anys provinent del país productor de l'embotit en qüestió.
Aquesta malaltia no afecta els humans, però és altament contagiosa per al porc domèstic, porc senglar europeu i facoquer africà. De fet, si les persones tenen contacte amb restes orgàniques contaminades, amb la sola de la sabata o les rodes del cotxe, poden repartir el virus pel territori i contribuir a la seva expansió. Algunes formes del virus provoquen febre elevada, anorèxia i hemorràgies a la pell i els òrgans interns, fins al punt que pot arribar a produir la mort de l'animal en entre dos i 10 dies, ja que la pesta porcina africana no té vacuna.
És una malaltia inclosa dins de la llista de malalties terrestres notificables de l’Oficina Internacional d’Epizoòties (OIE) i, per tant, de declaració obligatòria. Va entrar a l’est de la Unió Europea a finals de l'any 2014 quan, des de Rússia, es va estendre a Ucraïna i Bielorússia, des d’on es va propagar. Segons el ministeri d'Agricultura, actualment està present en explotacions porcines de 13 països (Itàlia, Alemanya, Polònia, Estònia, Letònia, Lituània, Eslovàquia, la República Txeca, Hongria, Grècia, Romania, Bulgària i Croàcia).