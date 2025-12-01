El conseller Ordeig confirma vuit casos sospitosos de pesta porcina i diu que «segurament» en sortiran més

El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha explicat que hi ha dos positius i vuit casos sospitosos de pesta porcina africana i que "segurament" sortiran més positius. Ho ha dit en una entrevista a Catalunya Ràdio, on ha detallat que tots els sospitosos estan en el mateix focus, el que fa que no s'hagi de modificar el radi de restriccions.
Ordeig ha assegurat que aquest dilluns abordaran si cal "reforçar" la presència policial als accessos als boscos, però ha demanat col·laboració a la ciutadania. També ha avançat que la principal teoria de l'inici del contagi és que un senglar es va menjar un entrepà d’embotit contaminat i ha destacat que la malaltia no ha arribat a les granges.
Ordeig ha detallat que durant diumenge es van desplegar 300 efectius per evitar que els ciutadans entressin en els espais naturals on l’accés estava prohibit i ha recordat que aquest dilluns s’incorporen els agents de l'UME per augmentar la vigilància. “No estem aquí per posar multes, si no estem aquí per senyalitzar, per informar i per dir que estem en alerta sanitària”, ha recordat. El telèfon d’emergències 112 va rebre ahir 125 trucades relacionades amb la qüestió.
“S'han de matar senglars per reduir la població i evitar els efectes adversos que provoquen”, ha defensat el conseller, que ha assegurat que Catalunya està preparada per afrontar aquesta crisi. A parer seu, el problema no és la quantitat de porcs que hi ha, sinó que les mesures de bioseguretat de les granges funcionin.
Què és la pesta porcina africana?
La pesta porcina africana (PPA) és una malaltia que no afecta els humans, però és altament contagiosa i afecta porc domèstic, porc senglar europeu i facoquer africà. De fet, si les persones tenen contacte amb restes orgàniques contaminades, amb la sola de la sabata o les rodes del cotxe, poden repartir el virus pel territori i contribuir a la seva expansió. Algunes formes del virus provoquen febre elevada, anorèxia i hemorràgies a la pell i els òrgans interns, fins al punt que pot arribar a produir la mort de l'animal en entre dos i 10 dies, ja que la pesta porcina africana no té vacuna.
És una malaltia inclosa dins de la llista de malalties terrestres notificables de l’Oficina Internacional d’Epizoòties (OIE) i, per tant, de declaració obligatòria. Va entrar a l’est de la Unió Europea a finals de l'any 2014 quan, des de Rússia, es va estendre a Ucraïna i Bielorússia, des d’on es va propagar. Segons el ministeri d'Agricultura, actualment està present en explotacions porcines de 13 països (Itàlia, Alemanya, Polònia, Estònia, Letònia, Lituània, Eslovàquia, la República Txeca, Hongria, Grècia, Romania, Bulgària i Croàcia).
Des que va entrar a la UE, Bèlgica, Suècia i la República Txeca van aconseguir erradicar-la amb controls i vigilàncies de la població de senglars, després d'incursions puntuals, com podria ser el cas de Catalunya. Per això, el govern espanyol ja ha comunicat el focus a la Unió Europea i a l'Organització Mundial de Sanitat Animal (OMSA) i les investigacions per saber l'origen del brot ja han començat.