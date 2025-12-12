Catalunya relaxarà les restriccions d'accés al medi natural per la pesta porcina a partir de dilluns

El Govern relaxarà la prohibició d'accés al medi natural al segon radi -de 6 a 20 quilòmetres- del focus del brot de la pesta porcina africana (PPA) a partir de dilluns, 15 de desembre. Segons ha afirmat el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, en una atenció als mitjans aquest divendres des de Lleida, continuaran restringides les activitats organitzades de lleure al medi natural, però es permetrà als ciutadans anar al bosc "a passejar o en bici sols". "Intentem no portar grans aglomeracions de gent a la zona, però sí que relaxarem restriccions", ha dit. Fins ara, als municipis inclosos la zona de baix risc no es podia accedir a parcs naturals, zones boscoses, lleres dels rius i rieres, prats i camps de conreu fora dels nuclis urbans.
Dues setmanes després de l'inici del brot de pesta porcina africana, el Govern evita assenyalar el Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA), integrat a l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), com a possible origen del focus. Tot i que els dos senglars infectats van ser localitzats a escassos metres de les instal·lacions del centre, la secretaria general del Departament d'Agricultura, Cristina Massot, ha fet una crida a la prudència i ha insistit que encara és prematur establir cap relació directa entre el brot i el laboratori.
En aquest sentit, Massot ha remarcat que es continua treballant amb un mínim de tres hipòtesis principals per explicar l’origen de la infecció: l’entrada del virus a través d’un animal salvatge infectat, la possible contaminació derivada d’aliments o restes orgàniques, o bé la seva procedència accidental d’algun entorn de recerca. L'IRTA-CReSA, no obstant això, no ha confirmat encara si manipulava o no aquesta soca concreta del virus i la número 2 d'Agricultura tampoc ha aclarit aquest extrem.