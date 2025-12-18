Mossos i Guàrdia Civil escorcollen el laboratori sospitós del brot de pesta porcina

Agents dels Mossos d'Esquadra i de la Guàrdia Civil han entrat aquest dijous 18 de desembre a la seu de l'IRTA-CReSA a Bellaterra. L'escorcoll, que ha començat cap a les 9 del matí, pretén aclarir si el laboratori va ser l'origen del brot de pesta porcina africana declarat al Vallès Occidental ja fa tres setmanes.
L'operació policial, segons els Mossos, ha estat ordenada pel jutjat d’instrucció número 2 de Cerdanyola del Vallès en el marc de les diligències prèvies declarades secretes.
"L’entrada i escorcoll en aquestes instal·lacions s’està duent a terme seguint els protocols i mesures de seguretat que requereixen aquest tipus de centres d’investigació", segons ha comunicat la policia catalana.
Pendents de l'auditoria científica
L'escorcoll policial a la seu de l'IRTA-CReSA arriba mentre encara s'esperen els resultats preliminars de l'auditoria científica que ha analitzat fins ara sis laboratoris que treballen amb el virus de la pesta porcina africana. Malgrat que el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, va anunciar que els resultats es farien públics a inicis d'aquesta setmana, encara no ha succeït i tampoc està previst que passi aquest dijous.
Fins ara, el Govern ha evitat apuntar cap al laboratori d'una institució que depèn del Departament d'Agricultura. En aquest sentit, en els darrers dies han mantingut que sobre la taula hi ha fins a tres hipòtesis: la de la fuga accidental, la d'un aliment contaminat o l'entrada d'un virus a través d'un animal. De fet, la secretària general d'Agricultura, Cristina Massot, va arribar a apuntar divendres la possibilitat que no es pogués aclarir mai l'origen.
L'IRTA-CReSA està en ple procés d'ampliació de les seves instal·lacions. En l'única comunicació pública d'ençà que estan al punt de mira, el centre de recerca va assegurar que aquestes obres en cap cas van poder facilitar la fuga del virus, ja que estan en una fase inicial consistent en obres d'urbanització de l'entorn.
Una de les incògnites que poden ajudar a aclarir el cas és si els senglars positius -fins ara un total de 26- tenien la mateixa soca del virus que es manipulava al laboratori. En aquest sentit, també està pendent l'informe que ho determini depèn d'un laboratori europeu de referència. El centre de recerca tampoc ha donat cap informació sobre quan va treballar amb el virus de la pesta i per quin projecte o empresa desenvolupava l'experiment.