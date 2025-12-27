La llevantada augmenta el cabal del Ter, el Fluvià, la Muga i el Manol fins a nivells de risc

La llevantada que des de dimecres afecta bona part del nord-est i el litoral de Catalunya ha augmentat el cabal dels rius Ter, Fluvià, Muga i Manol fins a nivells de risc, segons l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA). Hi ha una desena de rius arreu del país amb el cabal alt o molt alt.
A Osona, el Ter baixa a 273 metres cúbics per segon al pas per Roda de Ter, quan al matí ho feia a 14,5, i uns quilòmetres més amunt, a Cantonigròs, la pluja ha deixat fins ara 142,4 litres per metre quadrat. Hi ha avisos de perill activats per acumulació d'aigua i neu i per mala mar. Els Bombers han fet al llarg del divendres 227 serveis arreu de Catalunya, cap d'ells greu, 89 dels quals a les comarques gironines, 60 a la regió metropolitana sud i 59 a la nord.
Durant el divendres els Bombers han revisat les zones on l'ACA indicava que hi podia haver creixements elevats per tancar passos i evitar que hi poguessin passar vianants o conductors. Principalment, s'ha seguit el curs de l'Onyar i del Ter i s'han fet rutes per comprovar que els passos conflictius estiguessin tots tallats. A Girona s'ha fet una mobilització extraordinària d'efectius dels Bombers en previsió que calgués atendre un nombre elevat d'incidències, tot i que finalment no s'ha hagut d'activar el reforç.
A banda dels serveis dels Bombers, el telèfon 112 ha rebut fins a les deu de la nit 491 trucades que han generat 327 expedients, el 28,11% del Barcelonès, el 16,49% del Gironès i el 9,73% del Maresme.
Lleres en risc de desbordament
L'acumulació de pluja provoca que algunes lleres de riu estiguin en risc de desbordar-se, com ara la de la Riera Gotarra, a Campllong, al Gironès, on el cabal és de 45,8 metres cúbics per segon i supera el llindar de perill o el riu Onyar a Riudellots de la Selva (Selva), que baixa a 55,6 metres cúbics per segon i supera el llindar d'alerta. A Girona, aquest riu ha arribat als 140 metres cúbics per segon i ha superat el llindar d'alerta. A Barcelona, l'Ajuntament ha activat la fase d'alerta del pla d'emergència del Parc Fluvial del Besòs per previsió de desbordament del canal central.
Altres registres destacats són el del riu Tordera a Fogars de la Selva, el qual s'ha registrat 189 metres cúbics per segon (superació del llindar de perill) el riu Ges a Torelló (75 metres cúbics per segon, també superant el llindar de perill). A Esponellà, el Fluvià ha superat el llindar d'alerta amb 178 metres cúbics per segon de cabal.
Previsió d'elevades xifres de litres per metre quadrat
Segons el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) es podran superar els 200 litres per metre quadrat en 24 hores a zones de l'extrem nord-est del territori i es preveu que al llarg de tot l'episodi es puguin fregar els 300 litres per metre quadrat. La novetat és l'avís a les Terres de l'Ebre, atès que hi ha possibilitat que a les zones de muntanya es puguin acumular 100 litres per metre quadrat en 24 hores.
També, per aquesta nit i per a demà s'espera, amb probabilitat baixa, un fenomen d'intensitat de pluja que pot superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora a comarques del prelitoral i litoral, localment és possible que els xàfecs vagin acompanyats de tempesta.
Protecció Civil alerta que el terreny està molt saturat i que les conques porten molta aigua. A les desembocadures, aquesta aigua no es pot desguassar correctament i pot provocar inundacions al litoral, per això es manté activada la fase d'alerta del pla d'emergències per inundacions Inuncat.