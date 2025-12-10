Alerten que la Comissió Europea vol descafeïnar la Directiva Marc de l'Aigua

El Moviment Europeu de l'Aigua, que aplega entitats i moviments conservacionistes d'arreu del continent entre els quals la plataforma catalana Aigua és Vida, alerta que la Comissió Europea pretén descafeïnar la Directiva Marc de l'Aigua, la normativa que ha guiat les polítiques hídriques aquest segle. Durant la trobada anual del moviment, que va tenir lloc a Girona aquest cap de setmana, van constatar que la desregulació, tant en termes de derogacions com de finançament, pot deixar sense un "marc legal comú" que garanteixi el "bon estat bon estat ecològic i químic de les masses d'aigua que circulen per la UE. En aquest sentit, reivindiquen l'actual directiva Marc de l'Aigua com un "pilar vital" de la política hídrica europea i han reclamat als eurodiputats que la defensin.
Precisament, la Plataforma en Defensa de l'Ebre ha recordat com aquesta directiva marc ha estat clau per millorar l'estat de conservació de rius i aqüífers en el cas concret de la lluita contra el pla hidrològic nacional (PHN) del govern del PP i que va permetre aturar els transvasaments. "Un canvi en aquesta directiva representa un risc per als rius i aqüífers de Catalunya", han reiterat.
La pressió del sector miner
El front d'entitats ha denunciat també la deriva de la Comissió Europea, "cedint a lobbies miners i industrials amb interessos particulars que amenacen el dret a un medi ambient sa i la salut pública de tots els ciutadans europeus". Al mateix temps, recorden que la institució ha donat suport en diverses ocasions al dret humà a l'aigua i al sanejament, després que la iniciativa ciutadana europea Right2Water, amb dos milions de ciutadans donant suport, demanés el reconeixement del dret a l'aigua.
La preocupació manifestada per les entitats arriba arran de les afirmacions la setmana passada de la comissària europea de Medi Ambient, Aigua i Economia circular, assegurant que la revisió de la Directiva Marc de l'Aigua respon a l'objectiu de facilitar l'obertura de mines en territori europeu per a deixar de dependre de la Xina i els EUA. També per a accelerar projectes considerats estratègics per a la Comissió, com són els centres de dades.
El Moviment Europeu de l'Aigua vincula "l'amenaça ambiental orquestrada per la Comissió Europea" amb el seu pla de rearmament i el seu aparent pla de competitivitat en la carrera global per liderar sectors industrials tecnològics com el de la intel·ligència artificial. "Cal recordar que encara es desconeix l'enorme consum d'aigua i energia de la IA, la qual cosa hauria d'impedir que la Comissió Europea elimini els procediments d'avaluació i impacte ambiental, més encara en una regió del món afectada per l'escassetat permanent d'aigua", han remarcat.
Segons les entitats, el mateix executiu europeu va avaluar fa pocs anys la directiva concloent que és adequada per a respondre als objectius comuns de protecció de l'aigua i de la salut.