El temps de dimecres: últim dia de sol abans de la tornada dels núvols

Aquest dimecres marca un punt d'inflexió en la previsió meteorològica de la setmana, ja que serà l'últim dia en què veurem el sol i el cel buidat abans que tornin els núvols i les temperatures baixes al país.
El cel estarà serè en general, si bé hi haurà estrats baixos fins a mig matí a punts del litoral i prelitoral. Al sector central de la zona minvaran més ràpidament, mentre que al sector sud seran més persistents. A partir del migdia es formaran estrats baixos al quadrant nord-est que progressivament s'estendran d'est a oest afectant principalment la meitat est del territori; al mateix temps es podran formar alguns núvols d'evolució i algunes nuvolades a punts del Pirineu, Prepirineu i interior de la meitat est.
Segons la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), s'espera alguna precipitació feble a punts del quadrant nord-est del país, que al llarg de la tarda s'estendrà a punts del Prepirineu occidental. De cara al final del dia, en són possibles a altres punts de la meitat est del territori, i no se'n descarten a la resta del Pirineu i Prepirineu i terç sud del territori.
Quant a la temperatura, s'espera que les màximes baixin lleugerament. A Barcelona, la jornada començarà amb una mínima d'11 graus i s'enfilarà fins als 17 a la tarda. A Girona, es passarà dels 4 graus de mínima a una màxima que podria tocar els 18. A Lleida, el matí encara serà fresc amb 4 graus, però el sol farà que el mercuri arribi als 19 graus. I a Tarragona, el dia arrancarà amb 8 graus i se situarà al voltant dels 17 a les hores centrals de la jornada.
I a mitjà termini?
Tornaran els núvols i baixaran les temperatures, sobretot a partir de dijous, quan es preveu nuvolositat sobretot al litoral i prelitoral amb alguns ruixats a l'interior. De cara a divendres, es mantenen els núvols i les temperatures continuaran a la baixa, però augmentaran les pluges al país, sobretot al sud i al nord.