La implantació del Plater centra una nova edició de la Festa del Vent

El 15 de juny és el Dia Mundial del Vent. Es tracta d'una data clau per al sector eòlic que, un any més, organitza la Festa del Vent. L'esdeveniment anual de la patronal EolicCat se celebrarà aquest dilluns a l'Hotel Catalonia Ramblas de Barcelona. En aquesta ocasió -la setzena edició- se centrarà en una de les qüestions de més actualitat i debat: el desplegament del Pla Territorial Sectorial de les Energies Renovables a Catalunya, el famós Plater.
La jornada arrencarà a les 18.30 h amb la benvinguda institucional a càrrec del president Víctor Cusí i, tot seguit, es lliuraran els III Premis Treball de Recerca d'Energies Renovables. Aquests guardons tenen com a objectiu reconèixer i potenciar el talent acadèmic i la investigació en l'àmbit de la sostenibilitat, un pilar que es considera fonamental per nodrir d'innovació i coneixement el procés de descarbonització i la transició cap a un model energètic net.
El nucli central de l'acte serà la taula rodona titulada "La implementació del Plater a Catalunya", un espai d'anàlisi que buscarà desgranar l'equilibri territorial, l'impacte socioeconòmic i els consensos necessaris per tirar endavant els projectes viables. El debat comptarà amb una representació transversal de veus provinents de l'administració, el sector agrari i el teixit empresarial:
- Anna Camp, directora de l'Institut Català d'Energia (Icaen) -ha delegat la seva participació en Jaume Margarit-.
- Carles Vicente, membre de la Comissió Permanent de la Unió de Pagesos (UdP).
- Pau Vila, director general de l'empresa LC Paper.
- Jaume Morron, representant de l'Observatori de les Energies Renovables.
El debat serà moderat pel periodista de Nació Arnau Urgell, qui conduirà les intervencions amb l'objectiu de contraposar arguments i buscar punts de trobada en un debat que, tradicionalment, ha tendit cap a la confrontació entre actors. La trobada es clourà amb un sopar-aperitiu a la terrassa de l'hotel, configurant-se com un espai de trobada i networking.