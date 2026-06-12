El temps d'aquest cap de setmana: màximes de fins a 36 graus

Després d'uns dies amb predomini del sol en gran part del país, el dissabte començarà amb un ambient assolellat que es mantindrà així durant bona part de la jornada. A partir del migdia creixeran algunes nuvolades al Pirineu i a l'interior del quadrant nord-est, mentre que al vespre arribaran bandes de núvols alts que travessaran Catalunya de sud a nord, tot i que no s'espera cap precipitació.
Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, la calor continuarà guanyant intensitat. Les temperatures mínimes pujaran lleugerament i en alguns punts del litoral no baixaran dels 20 graus durant la nit. Les màximes també s'enfilaran clarament i superaran els 30 graus a bona part de l'interior, amb registres propers als 35 graus a Ponent.
El vent serà en general fluix, amb predomini del component sud durant les hores centrals del dia. La visibilitat serà excel·lent i l'ambient quedarà marcat per l'estabilitat i el domini del sol a gairebé tot el territori.
I diumenge?
La jornada de diumenge mantindrà una situació molt similar, amb cel serè o poc ennuvolat i el pas d'algunes bandes de núvols alts. També creixeran nuvolades al Pirineu i, de manera més puntual, a altres punts de l'interior del nord-est. Durant la tarda es podran produir alguns ruixats al nord de la serralada pirinenca, localment acompanyats de tempesta, però amb quantitats de precipitació poc abundants.
Les temperatures tornaran a pujar lleugerament tant de dia com de nit. Les màximes superaran els 30 graus a gran part de l'interior i es mouran al voltant dels 36 graus a Ponent, consolidant un cap de setmana de calor intensa i ambient plenament estiuenc.