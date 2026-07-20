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El temps d'aquest dimarts 21 de juliol: 16 comarques en avís per calor extrema

Terra

El Meteocat manté activats avisos per calor nocturna i diürna en bona part de Ponent i del litoral, mentre les màximes tornaran a acostar-se als 41 graus

  • Surt el sol amb el cel terròs i un paisatge de calor, a Vic (Osona). -

ARA A PORTADA

Publicat el 20 de juliol de 2026 a les 21:39
Actualitzat el 20 de juliol de 2026 a les 21:40

La calor continuarà sense donar treva aquest dimarts i el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) manté activats avisos que afecten un total de 16 comarques. Les màximes tornaran a fregar els 40 o 41 graus a Ponent, mentre que la pols sahariana continuarà enterbolint el cel i accentuant la sensació de xafogor.

La jornada començarà amb un cel serè o poc ennuvolat, però entre el matí i la tarda creuaran bandes de núvols alts i mitjans d'oest a est. A partir de migdia creixeran nuvolades al Pirineu oriental, a l'extrem nord de la serralada i al massís del Port, on es podrà escapar algun ruixat feble, puntualment acompanyat de tempesta i de fang. A la resta del territori predominarà el temps estable, amb bona visibilitat malgrat la presència de pols en suspensió.

Pel que fa a les temperatures, la mínima es mantindrà molt elevada, amb una nova nit tropical o tòrrida en molts sectors del litoral i de Ponent. La màxima pujarà lleugerament a l'interior i tornarà a superar els 40 graus en alguns punts de Lleida. El vent bufarà de component est al litoral i de component sud a l'interior, amb alguns cops forts al prelitoral, al sud de Ponent i als cims del Pirineu.

Avisos per calor nocturna

El Meteocat manté activats avisos per calor nocturna entre la nit de dilluns i dimarts a les següents comarques:

  • 🟡 Baix Camp
  • 🟠 Baix Ebre
  • 🟡 Barcelonès
  • 🟡 Maresme
  • 🟠 Montsià 
  • 🟡 Noguera
  • 🟡 Pla d'Urgell
  • 🟡 Ribera d'Ebre
  • 🟡 Segarra
  • 🟡 Segrià
  • 🟡 Tarragonès
  • 🟡 Urgell

Avisos per calor

A més, també manté actius els avisos per temperatures màximes molt elevades a:

  • 🟡 Alt Urgell
  • 🟡 Garrigues
  • 🟡 Noguera
  • 🟡 Pallars Jussà
  • 🟡 Pla d'Urgell
  • 🟡 Ribera d'Ebre
  • 🟡 Segarra
  • 🟡 Segrià
  • 🟡 Solsonès
  • 🟡 Urgell

I a mitjà termini?

Dimecres es mantindrà una situació similar, amb una calor molt intensa però lleugerament menys extrema a bona part de l'interior. Les màximes encara rondaran els 40 graus als punts més càlids del país i només es repetiran alguns ruixats molt puntuals al Pirineu. De cara a la segona meitat de la setmana, es preveu un canvi temps progressiu, amb més nuvolades, possibilitat d'algunes tempestes i una baixada gradual de les temperatures de cara al cap de setmana.

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