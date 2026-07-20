El temps d'aquest dimarts 21 de juliol: 16 comarques en avís per calor extrema

La calor continuarà sense donar treva aquest dimarts i el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) manté activats avisos que afecten un total de 16 comarques. Les màximes tornaran a fregar els 40 o 41 graus a Ponent, mentre que la pols sahariana continuarà enterbolint el cel i accentuant la sensació de xafogor.
La jornada començarà amb un cel serè o poc ennuvolat, però entre el matí i la tarda creuaran bandes de núvols alts i mitjans d'oest a est. A partir de migdia creixeran nuvolades al Pirineu oriental, a l'extrem nord de la serralada i al massís del Port, on es podrà escapar algun ruixat feble, puntualment acompanyat de tempesta i de fang. A la resta del territori predominarà el temps estable, amb bona visibilitat malgrat la presència de pols en suspensió.
Pel que fa a les temperatures, la mínima es mantindrà molt elevada, amb una nova nit tropical o tòrrida en molts sectors del litoral i de Ponent. La màxima pujarà lleugerament a l'interior i tornarà a superar els 40 graus en alguns punts de Lleida. El vent bufarà de component est al litoral i de component sud a l'interior, amb alguns cops forts al prelitoral, al sud de Ponent i als cims del Pirineu.
Avisos per calor nocturna
El Meteocat manté activats avisos per calor nocturna entre la nit de dilluns i dimarts a les següents comarques:
- 🟡 Baix Camp
- 🟠 Baix Ebre
- 🟡 Barcelonès
- 🟡 Maresme
- 🟠 Montsià
- 🟡 Noguera
- 🟡 Pla d'Urgell
- 🟡 Ribera d'Ebre
- 🟡 Segarra
- 🟡 Segrià
- 🟡 Tarragonès
- 🟡 Urgell
Avisos per calor
A més, també manté actius els avisos per temperatures màximes molt elevades a:
- 🟡 Alt Urgell
- 🟡 Garrigues
- 🟡 Noguera
- 🟡 Pallars Jussà
- 🟡 Pla d'Urgell
- 🟡 Ribera d'Ebre
- 🟡 Segarra
- 🟡 Segrià
- 🟡 Solsonès
- 🟡 Urgell
I a mitjà termini?
Dimecres es mantindrà una situació similar, amb una calor molt intensa però lleugerament menys extrema a bona part de l'interior. Les màximes encara rondaran els 40 graus als punts més càlids del país i només es repetiran alguns ruixats molt puntuals al Pirineu. De cara a la segona meitat de la setmana, es preveu un canvi temps progressiu, amb més nuvolades, possibilitat d'algunes tempestes i una baixada gradual de les temperatures de cara al cap de setmana.