Alerta per risc extrem d'incendi en 33 municipis

Catalunya viu el pitjor inici d'estiu en vint anys pels incendis forestals que s'han encadenat les últimes setmanes. Aquest dissabte, els cossos de seguretat es mantenen alerta i, de fet, Agents Rurals ha activat el Pla Alfa de risc d'incendi forestal en nivell 4 -el màxim- en 33 municipis de set comarques.
Les altes temperatures i la probabilitat de simultaneïtat preocupen els professionals aquest cap de setmana. Per aquest motiu, Protecció Civil manté l'alerta per risc d'incendi forestal i avisa que podria ser més elevat a partir de dilluns, quan l’entrada de la tramuntana podria complicar la situació per la combinació amb les temperatures i la baixa humitat de la vegetació. Agents Rurals han posat en alerta màxima les següents comarques:
- Alt Camp
- Alt Penedès
- Alt Urgell
- Baix Penedès
- Noguera
- Pallars Jussà
- Solsonès
A més, els Agents Rurals han activat el nivell 3, molt alt, a 175 municipis de 16 comarques, que són:
- Anoia
- Bages
- Berguedà
- Conca de Barberà
- Garrigues
- Lluçanès
- Moianès
- Noguera
- Pallars Jussà
- Priorat
- Ribera d'Ebre
- Segarra
- Segrià
- Solsonès
- Terra Alta
- Urgell
Tres espais naturals tancats
Davant d'aquest escenari, es mantenen les restriccions d'accés a tres espais naturals: Baronia de Rialb, Ribera Salada i l'Espai Natural del Montmell-Marmellar, i s'ha reforçat la vigilància per prevenir conductes de risc i garantir el compliment de les mesures adoptades.
Es demana extremar les precaucions, evitar qualsevol activitat que pugui generar un incendi i respectar les restriccions per garantir la seguretat de les persones i protegir el medi natural en una situació de risc molt elevat.