El fum de l'incendi de l'Anoia arriba al Bages i enterboleix el cel a bona part de la comarca

L'incendi forestal declarat aquest dilluns entre Carme i la Pobla de Claramunt, a l'Anoia, té una incidència visible al Bages. El fum ha arribat a bona part de la comarca, especialment al sector sud, des d'on ha avançat seguint la vall del Llobregat fins a arribar també a municipis del nord. En alguns punts s'ha detectat caiguda de cendra i, a Manresa, la silueta de Montserrat ha quedat parcialment amagada darrere una cortina grisa.
El fum entra pel sud i s'estén per la comarca
Mentre els equips d'emergència treballaven per contenir el gran incendi de l'Anoia, els seus efectes també s'han deixat sentir al Bages. La columna de fum generada pel foc ha recorregut desenes de quilòmetres fins a entrar a la comarca pel sector sud.
Els primers efectes s'han fet evidents en municipis del Bages Sud, on el cel ha anat adquirint un to grisós i l'olor de cremat s'ha fet present. Posteriorment, el fum ha anat remuntant la conca del Llobregat, afectant localitats com el Pont de Vilomara i envoltant Manresa abans de continuar el seu recorregut cap a altres punts de la comarca.
Tot i la distància respecte del focus de l'incendi, la densitat del fum ha estat suficient perquè fos visible durant bona part de la tarda en nombrosos indrets del Bages.
Cendra en alguns municipis
A més del fum, diversos veïns del Bages Sud han explicat que han observat la caiguda de petites partícules procedents de l'incendi, que corresponen a cendra transportada pel vent. Aquest fenomen és habitual en incendis de grans dimensions, quan les corrents d'aire mantenen en suspensió les cendres i les transporten a desenes de quilòmetres del focus de les flames.
L'olor de fum també ha estat perceptible en diversos municipis de la comarca, especialment durant les hores de màxima intensitat de l'incendi.
Montserrat, darrere una cortina grisa
Un dels efectes més visibles s'ha pogut observar des de Manresa. La muntanya de Montserrat, habitualment perfectament recognoscible des de la ciutat, ha aparegut difuminada durant bona part de la tarda.
La massa de fum situada entre la capital del Bages i la muntanya ha creat l'efecte d'un filtre gris que reduïa considerablement la visibilitat i desdibuixava el perfil del massís, una imatge poc habitual per fumerades.
Un impacte indirecte del gran incendi de l'Anoia
L'incendi ha obligat a confinar desenes de milers de persones a la Conca d'Òdena i ha mobilitzat un ampli dispositiu d'emergències.