L'incendi de l'Anoia crema 150 hectàrees i obliga a confinar 33.000 persones

Els Bombers treballen en un incendi forestal entre Carme i la Pobla de Claramunt, a la comarca de l'Anoia, declarat cap a dos quarts de cinc de la tarda. De moment, hi ha vint-i-tres vehicles terrestres i tres aeris. El foc s'ha iniciat en una zona agrícola, però també ha afectat una mica de superfície forestal i ja ha cremat 150 hectàrees. Des de Carme ja no es veuen flames i els pagesos estan segant els camps per si el foc avança.
Els Bombers han demanat el confinament dels municipis i nuclis de la Pobla de Claramunt, la urbanització de les Garrigues, la Torre de Claramunt, i l'oest de Capellades. Protecció Civil ha enviat un ES-Alert per reclamar a la població que s'hi confini i tanqui portes i finestres, que ara s'ha ampliat també al sud d’Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui i Castellolí. En total el confinament per l'incendi afecta al voltant de 33.000 persones.
El foc també ha provocat afectacions a la línia de Llobregat-Anoia de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC). Així, el servei de trens de les línies R6/R60 (Igualada) funciona entre Pl. Espanya i Capellades, però està interromput entre les estacions de Capellades i Igualada per indicació de Bombers a causa de l'incendi.
Simultaneïtat d'incendis
Els Bombers treballen en un episodi d'incendis simultanis arreu de Catalunya. A hores d'ara hi ha equips destinats a:
- Les Gavarres
- Terrades
- Vilademuls
- Sentmenat
- Artesa de Segre
- l'Anoia
Alerta màxima per risc d'incendi
La calor extrema continuarà atiant Catalunya, després d'un diumenge en el qual els termòmetres es van enfilar fins als 39,9 graus a determinats punts del país. Els Agents Rurals han activat el nivell 4 del Pla Alfa en 45 municipis de nou comarques pel risc extrem d'incendi forestal, amb restriccions d'accés als espais naturals de la Ribera Salada i la Baronia de Rialb, a més de les Gavarres.