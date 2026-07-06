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L'incendi de l'Anoia crema 150 hectàrees i obliga a confinar 33.000 persones

Societat

El veïnat de la Pobla de Claramunt, la urbanització de les Garrigues, la Torre de Claramunt, l'oest de Capellades, el sud d'Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui i Castellolí ha rebut un ES-Alert de Protecció Civil

  • Els Bombers treballen en diversos incendis simultanis arreu del país -

ARA A PORTADA

Publicat el 06 de juliol de 2026 a les 17:58
Actualitzat el 06 de juliol de 2026 a les 19:39

Els Bombers treballen en un incendi forestal entre Carme i la Pobla de Claramunt, a la comarca de l'Anoia, declarat cap a dos quarts de cinc de la tarda. De moment, hi ha vint-i-tres vehicles terrestres i tres aeris. El foc s'ha iniciat en una zona agrícola, però també ha afectat una mica de superfície forestal i ja ha cremat 150 hectàrees. Des de Carme ja no es veuen flames i els pagesos estan segant els camps per si el foc avança.

Els Bombers han demanat el confinament dels municipis i nuclis de la Pobla de Claramunt, la urbanització de les Garrigues, la Torre de Claramunt, i l'oest de Capellades. Protecció Civil ha enviat un ES-Alert per reclamar a la població que s'hi confini i tanqui portes i finestres, que ara s'ha ampliat també al sud d’Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui i Castellolí. En total el confinament per l'incendi afecta al voltant de 33.000 persones.

El foc també ha provocat afectacions a la línia de Llobregat-Anoia de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC). Així, el servei de trens de les línies R6/R60 (Igualada) funciona entre Pl. Espanya i Capellades, però està interromput entre les estacions de Capellades i Igualada per indicació de Bombers a causa de l'incendi. 

Simultaneïtat d'incendis

Els Bombers treballen en un episodi d'incendis simultanis arreu de Catalunya. A hores d'ara hi ha equips destinats a:

  • Les Gavarres
  • Terrades
  • Vilademuls
  • Sentmenat
  • Artesa de Segre
  • l'Anoia

Alerta màxima per risc d'incendi

La calor extrema continuarà atiant Catalunya, després d'un diumenge en el qual els termòmetres es van enfilar fins als 39,9 graus a determinats punts del país. Els Agents Rurals han activat el nivell 4 del Pla Alfa en 45 municipis de nou comarques pel risc extrem d'incendi forestal, amb restriccions d'accés als espais naturals de la Ribera Salada i la Baronia de Rialb, a més de les Gavarres.

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