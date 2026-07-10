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Els Bombers treballen per extingir un foc a l’abocador de Tàrrega

Societat

Hi treballen un total de 12 dotacions

  • Un helicòpter dels Bombers treballant en les tasques d'extinció d’un incendi -

ARA A PORTADA

Publicat el 10 de juliol de 2026 a les 16:31
Actualitzat el 10 de juliol de 2026 a les 16:32

Els Bombers de la Generalitat treballen en un incendi declarat a l’abocador de Tàrrega. L’avís s’ha rebut quan passaven pocs minuts de les tres de la tarda.

El cos hi ha destinat un total de dotze dotacions, tres de les quals són mitjans aeris. Segons informen els Bombers a través del seu compte a X, el foc es troba a prop de zona de vegetació agrícola.

Per aquest motiu, han demanat suport a les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) per llaurar els camps.

 

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