Els Bombers treballen per extingir un foc a l’abocador de Tàrrega

Els Bombers de la Generalitat treballen en un incendi declarat a l’abocador de Tàrrega. L’avís s’ha rebut quan passaven pocs minuts de les tres de la tarda.\r\n\r\nEl cos hi ha destinat un total de dotze dotacions, tres de les quals són mitjans aeris. Segons informen els Bombers a través del seu compte a X, el foc es troba a prop de zona de vegetació agrícola.\r\n\r\nPer aquest motiu, han demanat suport a les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) per llaurar els camps.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nPagesos: primera línia contra el foc Àlvar Llobet i Sotelo\r\n\r\n\r\n \r\n