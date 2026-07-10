El Paupaterres reprèn la programació després de suspendre la inauguració per l'incendi de Guimerà

El festival Paupaterres de Tàrrega reprendrà aquest divendres la programació de la seva 28a edició, després que l'incendi forestal de Guimerà obligués a suspendre el concert inaugural previst per a dijous.
El confinament de Tàrrega i d'altres municipis de la zona, decretat com a mesura de seguretat per l'evolució del foc, va fer impossible celebrar la primera jornada del festival, que havia de ser gratuïta. Davant aquesta situació, l'organització va decidir donar els entrepans preparats per al públic als serveis d'emergències i als voluntaris que van participar en les tasques d'extinció de l'incendi.
Superada l'emergència i un cop estabilitzat el foc i aixecat el confinament, el festival recupera la seva activitat al recinte del càmping amb els principals concerts del cap de setmana.
La programació de divendres comptarà amb les actuacions de Sopa de Cabra, The Tyets i Malifeta, mentre que dissabte pujaran a l'escenari Els Amics de les Arts, La Pegatina i La Follia. El cartell també es completa amb les actuacions de Blu Nana, Dj Ladyback, Efímer, Lil Marra, Paula Milara, Dj Frunk i The Dance.
La jornada inaugural suspesa havia d'incloure els concerts de Balkan Paradise Orchestra, Partiperes i Dj Bruga, que finalment no es podran celebrar.
El festival torna així a l'activitat després d'un inici marcat per les conseqüències de l'incendi. L'any passat, la pluja i el fort vent ja van obligar a suspendre la darrera jornada del certamen, mentre que enguany ha estat el risc provocat pel foc el que ha alterat l'inici d'una nova edició.