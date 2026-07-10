Pagesos: primera línia contra el foc

Mentre els Bombers estaven desplegant desenes d’efectius per contenir l’incendi de Guimerà, hi ha una altra imatge que es repeteix en cada gran foc a Ponent: la dels tractors llaurant camps a correcuita per frenar l’avanç de les flames. Els pagesos han tornat a convertir-se en una peça clau del dispositiu, treballant braç a braç amb els serveis d’emergència per protegir els conreus, els pobles i el mosaic agrícola que caracteritza la comarca de l'Urgell.
Des dels primers moments de l’emergència, nombrosos agricultors de l’Urgell i la Segarra han sortit amb els seus tractors per obrir franges de terra nua al davant del foc. Aquesta maniobra elimina el combustible vegetal i dificulta que les flames continuïn avançant. El coneixement que tenen del terreny, dels camins rurals i de la distribució dels camps els converteix en un suport de gran valor per als comandaments dels Bombers.
Joan Ribes, pagès de Tàrrega, explica a Nació que, quan reben l’avís, sovint deixen qualsevol altra feina per incorporar-se al dispositiu. "Sabem que cada minut compta. Si podem llaurar un camp abans que hi arribi el foc, potser salvem la finca del costat o fins i tot un poble", resumeix.
L'experiència acumulada els ajuda a actuar amb rapidesa perquè poden arribar on, de vegades, ningú més pot arribar amb tanta rapidesa.
La col·laboració, però, no està exempta de risc. Els agricultors insisteixen que només intervenen quan els Bombers els indiquen que és segur fer-ho i seguint les seves instruccions. "No es tracta de fer heroicitat. Es tracta d’ajudar quan els hi demanem i retirar-se quan toca", explicava aquest dijous des de Cervera l’inspector en cap de la Regió d’Emergències de Lleida, Joan Josep Bellostas. "La tasca de la pagesia ha estat molt important per nosaltres", reblava.
Les imatges dels tractors treballant envoltats de fum s’han convertit novament en un dels símbols de l’incendi de Guimerà. Un reconeixement compartit també pels Bombers, que destaquen des de fa anys el paper fonamental de la pagesia en els grans incendis forestals i agrícoles de Catalunya.