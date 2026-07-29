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CRÒNICA

El 40è aniversari de l’agermanament de l’estat de Califòrnia amb Catalunya i els Amics de Gaspar de Portolà (III)

Societat

L’escriptor Josep Carner Ribalta va pronunciar a la Universitat de Califòrnia una conferencia sobre Gaspar de Portolà

  • Dinar ofert a Pacífica, Califòrnia -
  • Visita al monument "Discovery side" des d’on Gaspar de Portolà va descobrir la Gran Badia de San Francisco -
  • Premis Gaspar de Portolà als col·legis de Balaguer -

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Publicat el 29 de juliol de 2026 a les 11:28

5. El president Joan Oró organitza la setmana catalana a Califòrnia

Durant aquest primer viatge a Califòrnia, el president Joan Oró organitza la Setmana Catalana a Califòrnia a fi de servir de presentació dels Amics de Gaspar de Portolà a les ciutats de San FranciscoPacífica (agermanada amb Balaguer) i Monterey(agermanada amb Lleida).

En quant a San Francisco, van visitar diverses universitats i molt especialment la seu de la University of Califòrnia (Oakland), on el balaguerí establert a Califòrnia, en Josep Carner-Ribalta, (*) va pronunciar davant del seu consell directiu una conferencia sobre Gaspar de Portolà. Jo hi era. 

Aquella mateixa tarda, organitzarem una recepció al famós  Hotel Mark Hopkins de San Francisco, on hi assistiren les màximes autoritats civils, universitàries i representants de les entitats socials de l’àrea de San Francisco (Silicon Valley), i molt especialment un bon nombre de científics i Premis Nobel de fama internacional, convidats personalment pel Joan Oró. 

(*) Josep Carner-Ribalta, va ser un periodista, historiador, polític i militant fundador d’ERC (1931) que ocupà càrrecs de confiança del president Francesc Macià a la Generalitat. Com a historiador va ser el precursor de la figura del balaguerí Gaspar de Portolà, des de Califòrnia.  Així va escriure: Els catalans en la descoberta de Califòrnia (1947); Diari històric de Gaspar de Portolà (1947); Contribució a una biografia de Gaspar de Portolà (1966); Gaspar de Portolà conqueridor de Califòrnia (1970). 

6. El president Joan Oró funda les "Beques Catalunya-Califòrnia" per a postgraduats catalans per anar a universitats de Califòrnia

Els Amics de Gaspar de Portolà, a proposta del Dr. Joan Oró, creen les “Beques Catalunya-Califòrnia” (1982) per a estudiants catalans postgraduats, per així poder ampliar llurs estudis a les universitats de Califòrnia, i tanmateix assistir a congressos i simposis organitzats per aquelles universitats. Aquelles beques eren de dos tipus; A) Beques de llarga estada (un curs acadèmic), i  B) Ajuts de viatges. Durant el període 1982-1992 es concediren un total de 27 Beques de llarga estada i 85 ajuts de viatges per a assistir a qualsevol centre universitari de Califòrnia. 

Igualment s’organitzaren durant aquells anys (1982-1986) adreçats a tots els centre escolars de Catalunya, diversos concursos i premis escolars i també de radio, sobre la figura de Gaspar de Portolà i la seva relació amb Califòrnia.

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