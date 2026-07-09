El 40è aniversari de l’agermanament de l’estat de Califòrnia amb Catalunya i els Amics de Gaspar de Portolà (I)

Aquest proper dimecres, 15 de juliol del 2026, es complirà el “40è Aniversari de la d’Agermanament de l’Estat de Califòrnia amb Catalunya”, aprovat per la Resolucióconjunta del Senat i l’Assemblea de Califòrnia, núm. 320 de 15 de juliol de 1986.
Aquesta aprovació de caràcter internacional tant important per a Catalunya, ha estat gràcies en gran part a les iniciatives, al treball i la il·lusió d’una associació que a partir del seu naixement l’any 1981, els seus objectius fonamentals foren donar a conèixer la figura del balaguerí Gaspar de Portolà, com a 1er. Governador de Califòrnia, i fomentar les relacions històriques, culturals, social i universitàries entre Catalunya i Califòrnia.
1. Fundació dels amics de Gaspar de Portolà de Balaguer
Per tant, tenint en compte els lligams històrics entre Catalunya i Califòrnia, a través de la figura de Gaspar de Portolà i altres catalans, tres diputats del Parlament de Catalunya promouen la fundació dels “Amics de Gaspar de Portolà”. La seva gran empenta va començar quan l’any 1981, l’eminent científic lleidatà i diputat al Parlament, Sr. Joan Oró i Florensa (Lleida), conjuntament amb els altres dos diputats, Sr. Josep M. Ainaud de Lasarte (Barcelona) i el Sr. Josep Borràs i Gené (Balaguer),conjuntament amb altres personalitats, funden a Balaguer el dia 3 d’abril de 1981 els Amics de Gaspar de Portolà, comptant amb el gran suport institucional del M. Hble. Sr. Jordi Pujol, president de la Generalitat. El Dr. Joan Oró n’és elegit president (1981-2004).
2. El president de la Generalitat assisteix a un homenatge a Gaspar de Portolà a Balaguer
Aquell mateix any, el dia 5 de desembre de 1981, el M. Hble. Sr. Jordi Pujol i Soley,president de la Generalitat de Catalunya, va assistir a un acte oficial a la ciutat de Balaguer organitzat pels Amics de Gaspar de Portolà, a fi d’homenatjar el militar català i balaguerí En Gaspar de Portolà i Rovira, acompanyat de l’Honor. Mr. TerenceToddman, ambaixador dels EUA a Madrid, i del cònsol dels EUA a Barcelona, Mr. Albert N. Williams, amb l’assistència de l’Ajuntament de Balaguer, les màximes autoritats de Lleida i envoltats d’un gran nombre de població.
En quant a l’acte a l’Ajuntament de Balaguer, efectuà la cloenda el M. Hble. president de la Generalitat, el qual entre altres coses, manifestà que "a nosaltres com a catalans ens interessa molt aquest tipus de relació que hem de mirar d’establir amb Califòrnia". Perquè Califòrnia són els premis Nobel, i són les primeres firmes del món en moltes coses, i per això hem d’anar a veure que fan aquella gent. I per a fer aquest tasca, comptem des d’ara amb el Amics de Gaspar de Portolà.