Ajornar la baixada de la Transsegre

La Transsegre és la cita més emblemàtica i estimada del calendari festiu de Balaguer. Una festa molt nostrada que enguany celebra 40 anys. L’efemèride mereix una celebració a l’alçada del guarisme, però les circumstàncies de la meteorologia obliguen a actuar amb responsabilitat: la baixada no s’hauria de celebrar aquest dissabte.

No és només —ni ja principalment— per la previsió de pluja, sinó per un factor més subtil però igualment perillós i difícil de gestionar: la temperatura. Els serveis meteorològics apunten que les màximes oscil·laran entre els 23 i 26 graus i que durant la tarda es poden rondar els 20. A primera vista, pot semblar una temperatura agradable. Però el context és un descens pel riu, amb participants constantment mullats, exposats al vent i a l’aigua freda durant hores. La sensació tèrmica pot caure fàcilment diversos graus, i això no és cap trivialitat. Estem parlant de risc real d’hipotèrmies i d’altres problemes de salut derivats d’una exposició perllongada al fred.

Això no és una suposició alarmista. Ja ha passat abans. Cada any, els serveis mèdics han de fer front a casos de persones afectades pel fred, malgrat la festa se celebri en ple juliol. Aquest cop, les condicions són especialment desfavorables, i seria una temeritat mirar cap a una altra banda.

L’Ajuntament de Balaguer, com a coorganitzador de la festa, ha de prendre una decisió que potser no serà popular però sí necessària. No es tracta d’anul·lar la Transsegre, sinó només d’ajornar la baixada i programar-la per un dia que el temps sigui més favorable. Fàcilment es podran al calendari del mes de juliol. El que està en joc és la seguretat de centenars de participants. És comprensible la il·lusió, l’esforç invertit, i la voluntat de mantenir viva una tradició que forma part de la identitat local. Però no hi ha cap festa que valgui més que la salut de la gent.

Aquest dissabte, la baixada de la Transsegre ha de saber esperar.