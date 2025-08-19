Detinguts dos joves i un menor pels robatoris als bars de piscines de les Garrigues

Els Mossos d’Esquadra han detingut dos nois de 19 anys i un menor d’edat acusats d’haver protagonitzat una onada de robatoris a bars de piscines municipals i equipaments esportius de les Garrigues. Se’ls atribueixen una desena de robatoris amb força i un robatori amb violència i intimidació.
La investigació es va obrir a finals de juliol arran de diversos assalts a municipis com Tarrés, Vinaixa, els Omellons, el Vilosell, Fulleda, Castelldans, la Pobla de Cérvoles i l’Albagés. Els lladres, segons la policia, actuaven de matinada, forçant accessos per emportar-se diners, alcohol i altres objectes de valor. El perjudici econòmic estimat supera els 5.000 euros.
En un dels robatoris, a Vinaixa el 26 de juliol, els sospitosos haurien arribat a agredir un veí que intentava donar l’avís. Les càmeres de seguretat revisades per la policia mostraven tres individus joves que utilitzaven un vehicle concret i que es tapaven amb caputxes i tapaboques per evitar ser identificats.
La investigació va avançar el 14 d’agost, quan una patrulla va aturar a Juneda un cotxe amb tres ocupants carregat de begudes, roba fosca i eines. Tot i que aleshores no hi havia prou proves per imputar-los, es van intervenir els objectes i es va identificar els sospitosos.
La coincidència entre el material intervingut i les imatges d’alguns assalts va permetre tancar el cercle. El 15 d'agost , la policia va arrestar a Arbeca dos dels implicats, entre ells el menor, mentre que el tercer es va presentar posteriorment a comissaria.
El menor va quedar sota la tutela dels seus familiars després de ser posat a disposició de la Fiscalia de Menors. Els dos majors d’edat van passar dilluns a disposició judicial al jutjat de guàrdia de Lleida.