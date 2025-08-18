Dos joves detinguts a la Noguera per presumpta vinculació amb el terrorisme gihadista

La policia espanyola ha detingut a Vallfogona de Balaguer (Noguera) dos joves, presumptament vinculats al terrorisme gihadista, segons ha informat el cos policial aquest dilluns.
Els arrestats, de 24 i 26 anys, s’enfronten a càrrecs d’autoadoctrinament, adoctrinament actiu i col·laboració en activitats terroristes, segons han confirmat fonts policials a EuropaPress.
La investigació va començar fa aproximadament un any i mig, després de detectar-se una persona amb una intensa activitat en línia relacionada amb pàgines de l’organització Estat Islàmic.
Segons les autoritats, un dels detinguts, reincident, mostrava un alt grau de radicalització, accedia de manera sistemàtica a repositoris gihadistes, consumia material extremista i participava en la captació i adoctrinament per a la possible comissió d’atemptats.
El 14 d'agost al matí es va desplegar un dispositiu policial que va culminar amb la detenció dels dos joves al municipi lleidatà i amb registres domiciliaris on es van intervenir diversos dispositius electrònics que ara estan sota investigació.
Un dels arrestats ingressa a la presó
Els detinguts van passar a disposició del Jutjat Central d’Instrucció número 1 de l’Audiència Nacional, que ha ordenat l’ingrés a presó del principal sospitós.
La investigació ha estat dirigida per la Comissaria General d’Informació amb la col·laboració de les Brigades Provincials d’Informació de Lleida, Tarragona i Barcelona, sota la supervisió del Jutjat Central d’Instrucció número 1 i la Fiscalia de l’Audiència Nacional, i amb el suport de la DGST marroquina.