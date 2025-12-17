La grip s’enfila a nivells molt alts a Lleida, amb el doble de casos en una setmana

La incidència estimada de la grip continua escalant i en el cas de les regions sanitàries de Lleida i l’Alt Pirineu i Aran ha passat d’un nivell moderat a un de molt alt. Segons el Sistema d’Informació per a la Vigilància d’Infeccions a Catalunya (SIVIC), a Ponent, el nivell de difusió del virus ha passat de 204 casos per cada 100.000 habitants a 424 durant la darrera setmana. Al Pirineu i Aran, els diagnòstics han passat de 217 a 462. Per tant, les dades s’han més que doblat respecte al darrer balanç setmanal.
Entre el 8 i el 14 de desembre es van fer 1.980 diagnòstics de grip a l’atenció primària a la demarcació, pels 947 de la setmana anterior. Del total, 184 són de nens de 0 a 4 anys; 473 de nens de 5 a 14 anys; 793 són de persones d’entre 15 i 44; 284 són del grup de 45 a 59; 119 es corresponen al grup de 60 a 69 anys; 74 del grup de 70 a 79; i 53 són de majors de 80 anys.
L’any passat en aquestes mateixes dates la incidència era molt menor i es trobava en nivell basal pel que fa a la taxa per cada 100.000 habitants. Quant al nombre de diagnòstics, es van registrar 114 casos a Lleida i 53 al Pirineu i Aran, molt lluny dels 1.980 actuals. Pel que fa als ingressos hospitalaris, a Lleida nou persones han estat internades des del 29 de setembre, una d’elles a l’UCI, que ho va estar la setmana del 24 al 30 de novembre. Al Pirineu no hi ha cap cas registrat.
Cal recordar que arran aquest increment descontrolat de la grip, Salut va decretar l’obligatorietat de la mascareta en centres de salut, hospitals i residències per contenir el virus. La cobertura vacunal a Lleida és del 72% per als majors de 80 anys i del 55% per a les persones d’entre 70 i 79 anys. En els infants fins als cinc anys la cobertura és del 43%.