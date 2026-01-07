Lleida, entre les províncies amb menys militars a l'exèrcit espanyol

Lleida és una de les províncies amb menys presència de militars espanyols. Segons l’anuari estadístic del Ministeri de Defensa corresponent al 2024, només 127 membres de les forces armades van néixer a la demarcació, una xifra que la situa pràcticament al fons del rànquing estatal —només Sòria presenta un registre inferior—.
El cas lleidatà reflecteix una tendència general a Catalunya, on el nombre total de militars d’origen català és de 1.789, l’equivalent a un 2,7% del conjunt de les forces armades espanyoles. Aquesta proporció contrasta amb el pes poblacional del país, que representa el 16,5% de l’Estat. En altres paraules, la taxa de militars nascuts a Catalunya és la més baixa de tot Espanya, amb només 22 per cada 100.000 habitants.
Catalunya, a la cua en vocacions militars
El País Basc, Navarra i les Illes Balears són les úniques comunitats que s’acosten a les xifres baixes catalanes, mentre que a Castella i Lleó gairebé 300 de cada 100.000 habitants formen part de les forces armades. També es registren valors molt superiors a l’Aragó i Extremadura (uns 250 per cada 100.000) i a Madrid, Galícia o Andalusia (entre 140 i 180).
Per demarcacions, Barcelona és la que aporta més efectius d’origen català, amb 1.371 militars, que li permeten ocupar el 16è lloc del conjunt de les 50 províncies espanyoles. Molt per darrere hi ha Girona (147), Tarragona (144) i Lleida (127).
Prop del 80% dels militars nascuts a Catalunya continuen en servei actiu. La resta es reparteixen entre reservistes, excedents o altres situacions administratives. Homes i dones mantenen una proporció desigual: més del 91% dels efectius catalans són homes, davant unes 156 dones, un patró similar al del conjunt de l’exèrcit.
Pocs destinats a Catalunya
Catalunya tampoc destaca com a destinació preferida. Només 798 dels 69.836 militars espanyols en actiu estan destinats a alguna de les quatre províncies catalanes —l’1,1% del total estatal—.
D’aquests, gairebé mig miler treballen a la demarcació de Barcelona (481), seguits per Girona (197), Lleida (85) i Tarragona (35). La majoria pertanyen a l’exèrcit de terra (73%), seguits per l’aire (15%) i l’armada (3,7%).
Malgrat hi hagi més militars nascuts a Catalunya que no pas destinats al país, pocs serveixen a la seva província d’origen. Només una cinquena part dels efectius amb base a Barcelona o Tarragona són naturals d’aquests territoris, mentre que a Lleida i Girona aquest percentatge cau per sota del 6%, els valors més baixos de tot l’Estat.