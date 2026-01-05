Totes les afectacions de trànsit de la nevada a Ponent

La nevada d’aquest dilluns ha deixat un rastre de complicacions a la xarxa viària de Ponent. El Servei Català de Trànsit ha informat que en una setantena de carreteres de les comarques lleidatanes encara hi ha afectacions per neu i gel, especialment a les vies secundàries del Segrià, les Garrigues, l’Urgell i la Segarra. Les autoritats demanen prudència i recomanen evitar els desplaçaments no imprescindibles durant el dia d’avui, especialment de cara al vespre, quan es preveu un augment del risc de glaçades.
Sis vies amb cadenes obligatòries
La circulació amb cadenes és obligatòria en sis carreteres de la demarcació. Entre aquestes, la C-12 entre Maials i Torrebesses, la C-242 entre Torrebesses i Ulldemolins, i la C-233 entre Bovera i Castelldans. També es mantenen les restriccions a la C-563 i la C-462, que travessen trams de muntanya a Josa i Tuixén i a la Coma i la Pedra. Les màquines llevaneu continuen treballant per mantenir transitables aquests accessos secundaris.
Retencions als grans eixos
Les principals vies de connexió tampoc s’han escapat de les afectacions. A l’autovia A-2, el trànsit és dens i complicat entre Tàrrega i Veciana, així com entre Granyanella i Jorba, a causa de la presència de neu i gel a la calçada. A l’autopista AP-2, els problemes s’estenen entre les Borges Blanques i Montblanc, on hi ha restriccions per a camions de gran tonatge. També es registren dificultats per neu entre l’Albi i l’Espluga de Francolí.
Recomanacions i previsió
Protecció Civil adverteix que, tot i la millora progressiva de les condicions meteorològiques, el perill de glaçades s’intensificarà a mesura que avanci la tarda. S’insisteix en la necessitat de portar equipament d’hivern, consultar l’estat de les vies abans de sortir i circular amb la màxima precaució. Els serveis d’emergència mantenen actives les tasques de neteja i vigilància, especialment a les zones més altes del territori.