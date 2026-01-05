05 de gener de 2026

La suau nevada deixa una Lleida de postal

La neu no ha arribat a agafar a les voreres ni a la calçada de la capital

Publicat el 05 de gener de 2026 a les 11:15
Actualitzat el 05 de gener de 2026 a les 11:48

La ciutat de Lleida s’ha llevat aquest dilluns emblanquinada per una nevada suau que ha cobert teulades, vehicles i jardins amb un prim mantell de neu. Les precipitacions, que han començat de matinada, han deixat al voltant de dos centímetres acumulats, sense causar incidències destacables.

Molts lleidatans i lleidatanes han aprofitat el matí per sortir als carrers i immortalitzar l’efímer paisatge, especialment al parc de la canalització del riu Segre, on és habitual veure famílies i grups d’amics jugant amb la neu o fent fotografies.

Tot i l’aspecte hivernal, la neu no ha arribat a agafar a les voreres ni a la calçada, de manera que la circulació es manté fluida tant per a vehicles com per a vianants. Com a mesura preventiva, la Paeria ha escampat productes fundents en els punts viaris més sensibles per evitar la formació de plaques de gel.

