La suau nevada deixa una Lleida de postal

La ciutat de Lleida s’ha llevat aquest dilluns emblanquinada per una nevada suau que ha cobert teulades, vehicles i jardins amb un prim mantell de neu. Les precipitacions, que han començat de matinada, han deixat al voltant de dos centímetres acumulats, sense causar incidències destacables.\r\n\r\nMolts lleidatans i lleidatanes han aprofitat el matí per sortir als carrers i immortalitzar l’efímer paisatge, especialment al parc de la canalització del riu Segre, on és habitual veure famílies i grups d’amics jugant amb la neu o fent fotografies.\r\n\r\nTot i l’aspecte hivernal, la neu no ha arribat a agafar a les voreres ni a la calçada, de manera que la circulació es manté fluida tant per a vehicles com per a vianants. Com a mesura preventiva, la Paeria ha escampat productes fundents en els punts viaris més sensibles per evitar la formació de plaques de gel.\r\n