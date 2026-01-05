La borrasca Francis deixa neu al pla de Lleida i complica la circulació

La borrasca Francis ha entrat amb força aquest dilluns al pla de Lleida, deixant les primeres nevades significatives de l’hivern. La neu ha començat a caure de matinada de manera intermitent, però a partir de les cinc s’ha intensificat fins a arribar a acumular-se al terra en diversos punts, inclosa la ciutat de Lleida i les comarques del sud del Segrià.
Segons les dades del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), la precipitació nevada s’estén per tota la plana, arribant a qualsevol cota. Al Pirineu i al Prepirineu, en canvi, la cota de neu es manté al voltant dels 600 metres. Les previsions indiquen que la nevada s’anirà estenent al llarg del dia, amb temperatures que podrien baixar per sota dels zero graus i un descens encara més marcat a partir de dimarts.
Carreteres afectades per la neu i el gel
La nevada ha tingut un impacte directe en la xarxa viària de Ponent. El Servei Català de Trànsit alerta de condicions complicades per la presència de neu i plaques de gel a diverses vies de l’Urgell i la Segarra. A Cervera, un accident amb una persona ferida lleu ha obligat a tallar momentàniament l’A-2, tot i que la circulació ja s’ha restablert per un carril.
A més, són necessàries cadenes o pneumàtics d’hivern a trams de la C-12 (entre Maials i Torrebesses), la C-233 (entre Bovera i Castelldans), la C-242 (entre Torrebesses i Ulldemolins), així com a la L-214 (a Cervera) i la L-234 (entre Ciutadilla i Guimerà). També hi ha afectacions a carreteres secundàries de l’Alt Urgell. L’estat del trànsit es pot consultar en temps real a través del portal del Servei Català de Trànsit.
Nevades a cotes baixes i avisos de precaució
La neu ha deixat gruixos d’uns dos centímetres a Palau d’Anglesola (Pla d’Urgell) i aproximadament un centímetre a Oliana (Alt Urgell). També s’ha acumulat a teulades i vehicles en diferents municipis com Sunyer (Segrià).
El Meteocat destaca que la precipitació més extensa es concentra actualment a la Depressió Central, amb una tendència a desplaçar-se cap al sud-est a mesura que avanci el dia. A la tarda, es preveu que la neu i la pluja afectin sobretot l’interior del nord-est i el sector central del litoral i prelitoral.
Davant aquesta situació, Protecció Civil demana prudència en els desplaçaments i recorda la importància d’evitar trajectes innecessaris mentre duri l’episodi de neu i fred intens.