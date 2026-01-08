Els Bombers rescaten dues persones en l'incendi d'un pis a Lleida, una d'elles greu

Els Bombers han rescatat dues persones en l'incendi d'un pis de la tercera planta d'un edifici al carrer Anselm Clavé de Lleida. Segons ha explicat el cos, una de les dues persones rescatades ha estat atesa i evacuada en estat greu.\r\n\r\nEl SEM ha explicat que és un home que s'ha traslladat en estat greu a l'Hospital de la Vall d'Hebron. En total, els Bombers han mobilitzat set dotacions, de les quals cinc encara són al lloc dels fets. El SEM ha mobilitzat quatre ambulàncies. L'incendi ha provocat la caiguda de vidres a la via i algun envà ha quedat afectat, però no hi ha afectació estructural.\r\n\r\nEls Bombers han rebut l'avís a les 5.48 h després que algú els alertés que havien sentit una explosió en un pis. Un cop allà, s'ha fet el rescat pel balcó i s'han iniciat tasques d'inspecció i ventilació de l'edifici, de set plantes. \r\n