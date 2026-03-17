La 37a Trobada Empresarial al Pirineu posarà el focus en la incertesa global

La Seu d'Urgell tornarà a convertir-se, els propers 11 i 12 de juny, en el centre neuràlgic del debat econòmic i empresarial de Catalunya. La 37a Trobada Empresarial al Pirineu ja ha escalfat motors amb la presentació del seu programa, que enguany porta per lema "El nou mapa econòmic mundial: quin camí prenem". L'esdeveniment, que tindrà lloc al Palau Municipal d'Esports de la Seu d'Urgell, preveu reunir prop de 900 assistents, consolidant-se com una de les cites més rellevants del calendari econòmic del país.
Un canvi de format per potenciar el "networking"
Una de les grans novetats d’aquesta edició és la reestructuració del calendari. A diferència d'altres anys, la trobada arrencarà dijous al matí i es clourà divendres al migdia. Aquest canvi d'horaris no és casual: l'organització ha volgut esponjar el programa per introduir nous espais de relació entre els empresaris. Segons ha explicat la presidenta de la Trobada, Montse Pujol, l'objectiu és afavorir el networking i les connexions personals, un valor afegit que els assistents demanen cada cop més.
"Les empreses necessitem certeses a l'hora de tirar endavant els nostres plans estratègics", ha destacat Pujol durant la presentació. En un moment marcat per les tensions geopolítiques i l'impacte de la intel·ligència artificial, la Trobada vol ser una brúixola que ajudi l'empresariat a navegar en un entorn d' "incerteses molt grans".
Un cartell de ponents de primer nivell
El programa d'enguany destaca per la presència de figures amb una llarga trajectòria política i econòmica a escala europea. La inauguració oficial anirà a càrrec del president de la Generalitat, Salvador Illa, que donarà el tret de sortida a dues jornades intenses. La primera conferència magistral la protagonitzarà Matteo Renzi, qui va ser primer ministre d'Itàlia entre 2014 i 2016.
La visió internacional es completarà divendres amb una taula rodona d'alt voltatge geopolític que reunirà Josep Borrell, president del CIDOB i fins fa poc Alt Representant de la UE per als Afers Exteriors, i Margaritis Schinas, qui ha exercit com a vicepresident de la Comissió Europea.
De la tradició lleidatana a la revolució tecnològica
L’esdeveniment no oblida les seves arrels i dedicarà espais específics al teixit empresarial del territori. Dijous a la tarda, representants de firmes consolidades com Mirasan i Monlau (Carles Camí), Castell del Remei (Tomàs Cusiné), Romero Polo (Patricia Romero) i Premier Pigs (Dolors Puyol) compartiran les seves experiències de creixement i consolidació.
A més, la Trobada mirarà cap al futur amb una sessió dedicada a la intel·ligència artificial i els projectes emergents, presentada per l'expert en tecnologia Josep Maria Ganyet. Aquesta taula posarà de relleu el talent innovador que sorgeix tant de Catalunya com d'Andorra, amb la participació del Cap de Govern del Principat, Xavier Espot, que obrirà la sessió de divendres.
L'anàlisi més purament econòmica vindrà de la mà del catedràtic de la UPF, Guillem López, i de l'analista política i periodista Estefania Molina. Tots dos aportaran les claus per entendre cap on va l'economia mundial i com pot afectar el mercat local.
Pel que fa a la gestió directa de les companyies, la taula d'estratègies empresarials comptarà amb veus tan autoritzades com la de Jaume Miquel, CEO de Tendam; Félix Revuelta, fundador de Naturhouse; i directius de la farmacèutica veterinària HIPRA. Són exemples de lideratge que han sabut adaptar-se a entorns canviants amb èxit.
L'organització espera que la cimera no només atregui el públic habitual de Lleida i el Pirineu, sinó que enguany hi hagi una presència més forta d’empresaris de zones d'influència veïnes com el Bages, l’Anoia i la Franja de Ponent. Com és tradició, la trobada es tancarà amb una part social: un sopar per a patrocinadors el dimecres previ i la gran Festa de la Trobada el divendres al vespre, per posar el punt final a dos dies de reflexió i estratègia.