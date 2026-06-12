Amplia operació policial al centre de Lleida per combatre la reincidència i els furts

Les forces de seguretat van desplegar aquest dimecres un nou dispositiu conjunt a l’Eix Comercial de Lleida amb l’objectiu de reforçar la vigilància en una de les àrees amb més activitat comercial de la ciutat i, alhora, reduir els delictes contra el patrimoni. L’actuació, que va reunir agents dels Mossos d’Esquadra, la Guàrdia Urbana i la Policia Nacional, va permetre identificar 125 persones i efectuar diverses actuacions policials.
Entre les persones identificades, els cossos de seguretat van constatar una elevada acumulació d’antecedents policials, amb un total de 888 registres. El balanç de l’operatiu inclou dues detencions vinculades a presumptes delictes de robatori.
Una de les actuacions va derivar en l’arrest d’un jove de 25 anys relacionat amb un robatori a l’interior d’un vehicle. La investigació es va iniciar després que el propietari del cotxe denunciés la desaparició de diversos objectes. Durant els controls efectuats al llarg de la jornada, els agents van localitzar un sospitós que portava a sobre part del material sostret, fet que va motivar la seva detenció.
La segona detenció correspon a un home de 32 anys a qui s’atribueix la participació en un robatori violent ocorregut el dia anterior a la ciutat.
Més enllà dels arrestos, els Mossos van intervenir en diversos casos relacionats amb infraccions administratives. En concret, van denunciar una persona per portar drogues a la via pública i tres més per dur armes blanques.
Per la seva banda, la Policia Nacional va actuar en l’àmbit de l’estrangeria, amb una detenció i sis citacions administratives. També va tramitar una denúncia per un furt lleu.
L’operatiu es va desenvolupar amb presència visible d’agents uniformats i també amb efectius de paisà, una fórmula destinada a detectar amb més eficàcia les persones que actuen habitualment a la zona cometent furts i altres delictes. Amb aquesta mena de dispositius, els cossos policials busquen incrementar la prevenció, protegir l’activitat comercial i reforçar la confiança de comerciants i vianants.