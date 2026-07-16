La calor fa créixer la pera llimonera i avança la collita a Lleida

La campanya de la pera llimonera ja està en marxa a les comarques de Lleida i ho fa amb un calendari inusual. Les primeres finques han començat a collir entre cinc i vuit dies abans del que és habitual, empeses per unes temperatures excepcionalment elevades que han accelerat la maduració del fruit. A diferència del que ha passat amb altres cultius, aquesta varietat de pera ha sortit beneficiada de les condicions meteorològiques.
El president d’Asaja Lleida, Pere Roqué, explica que la combinació de calor i les reserves d’aigua acumulades després d’una primavera generosa en pluges ha afavorit un desenvolupament òptim de la fruita. El resultat són peres amb un bon calibre i unes expectatives de producció que el sector considera satisfactòries en aquesta primera varietat de fruita de llavor de la temporada.
La situació, però, canvia radicalment en les varietats destinades a la conservació, com la Conference o la Williams. En aquests casos, les altes temperatures provoquen estrès als arbres, amb episodis de fulles cremades i una reducció del potencial productiu, un escenari que preocupa els productors de cara als pròxims anys.
L’augment de les temperatures també està transformant la manera de treballar als camps. Per evitar els episodis de calor intensa, moltes explotacions han avançat l’inici de la jornada fins a les 5.30 hores. Roqué considera que aquesta adaptació pot acabar comportant canvis importants en les explotacions i apunta que, si els estius continuen sent tan extrems, serà necessari instal·lar sistemes d’il·luminació per poder collir durant la nit.
Davant l’impacte creixent del canvi climàtic, el sector defensa la necessitat d’estendre les malles d’ombreig i antipedra, unes estructures capaces de reduir la temperatura dels arbres entre un i dos graus. Tot i això, el seu cost, que ronda els 30.000 euros per hectàrea, fa inviable assumir la inversió sense ajudes públiques. Els productors reclamen un pla de suport que permeti adaptar la majoria de les explotacions fructícoles lleidatanes al llarg dels pròxims anys.
Malgrat que els períodes de calor acostumen a disparar el consum de fruita fresca, els agricultors denuncien que aquesta circumstància no es trasllada als preus que perceben. Asseguren que les grans cadenes de distribució continuen pressionant a la baixa el valor de la fruita perquè la fan servir com a reclam comercial per atraure consumidors als supermercats, una pràctica que, segons el sector, redueix encara més la rendibilitat de les explotacions.