La calor extrema deshidrata el 80% dels perers conference de Lleida i amenaça la collita

Unió de Pagesos alerta que el 80% de cultius de pera conference de les comarques de Lleida pateixen estrès hídric i deshidratació per les altes temperatures. La calor provoca que les fulles s'assequin, l'arbre no pot respirar de manera adequada i frena el creixement del fruit. Es tracta d'una situació que si bé pot ser habitual al mes d'agost, enguany s'ha iniciat al mes de juny sense marge perquè la fruita guanyi grandària.
Així, el responsable del sector de vegetals del sindicat, Jaume Gardeñes, té coll avall que la fruita tindrà menys sortida al mercat perquè serà d'un calibre més petit. La conference és la varietat de pera més produïda a Catalunya i representa el gruix principal de la collita de fruita de llavor.
Gardeñes ha dit que l'afectació en algunes finques per la deshidratació dels arbres arriba al 100%, per la qual cosa en aquestes zones el valor productiu "baixarà en picat". Una altra de les conseqüències de la calor, és la floració d'alguns arbres en ple mes de juliol. Així, el responsable del sector de vegetals del sindicat pronostica per la propera campanya que "la inducció floral no serà prou bona perquè l'arbre pugui produir fruits. Podria haver-hi una davallada de producció".
Gardeñes ha assegurat que "no es tracta d'un problema de reg", sinó que l'arbre "no pot assumir tanta calor" i es "paralitza" quan s'assoleixen més de 36 graus. "Cada vegada sobrepassem més aquesta temperatura", ha recordat el responsable de vegetals del sindicat, qui ha considerat la possibilitat que els pagesos hagin de canviar cultius de pera conference per altres varietats o plantacions que suportin millor les altes temperatures.
Catalunya és un dels potencials productors de pera a Europa. Així, des d'Unió de Pagesos s'ha demanat una trobada amb l'IRTA perquè estudiï les possibilitats de tirar endavant aquest cultiu. La deshidratació als arbres se suma a la retirada de productes sanitaris, en un context en què la plaga del foc bacterià continua a l'alça a les comarques de Lleida.