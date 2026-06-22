Els agricultors de Ponent adapten les jornades per la calor extrema amb puntes de fins a 43 graus

Els agricultors de Ponent han adaptat els horaris de treball davant l'onada de calor que afecta la plana de Lleida, amb temperatures que aquest dilluns podrien assolir els 43 graus. La prioritat al camp és evitar les hores de màxima insolació i preservar la seguretat i la salut dels treballadors durant la recol·lecció de la fruita dolça.
El cap sectorial de fruita dolça de JARC i agricultor, Sergi Balué, explica que fa dies que han modificat les jornades laborals per reduir l'exposició a la calor. "Comencem a les sis del matí i fem una jornada contínua fins a les dues de la tarda. Si les temperatures són massa elevades, partim l'horari o deixem de treballar", assenyala a l'ACN des d'una finca de paraguaians del terme dels Alamús (Segrià).
A més de concentrar la feina a primera hora del dia, les explotacions faciliten aigua fresca, crema solar i gorres als treballadors. "El primer és preservar la salut dels nostres treballadors. Si arriba un moment que les temperatures són extremes i s'ha de deixar la feina, es deixa", remarca Balué, que assegura que tant ell com els seus empleats comparteixen les mateixes condicions de treball al camp.
L'agricultor alerta que els episodis de calor intensa són cada vegada més freqüents. "Abans aquestes temperatures tan extremes es tenien de tant en tant, però ara quasi són habituals", afirma. Davant d'aquest escenari, considera que el sector haurà d'adaptar-se amb noves mesures, com ara la instal·lació de malles antipedra que protegeixin la fruita del sol, l'ús de productes per evitar cremades solars als fruits o la introducció de varietats més resistents a les altes temperatures.
Pel que fa a la producció d'enguany, Balué explica que els paraguaians que aquests dies es recol·lecten a la seva finca s'estan comportant bé malgrat la calor. "És una varietat que s'adapta molt bé al territori. Aquestes temperatures fan que la fruita agafi encara més sucres i, mentre tinguem aigua, la qualitat és excel·lent", assegura.
Per tot plegat, Balué fa una crida als agricultors a extremar les precaucions davant les temperatures elevades. "Hem de vigilar que tothom tingui aigua, cremes i protecció. Si alguna persona presenta símptomes d'un cop de calor, s'ha d'actuar ràpidament i acudir als serveis sanitaris", conclou.
"És dur, però si fa molta calor parem"
Entre els treballadors que aquests dies cullen fruita a Ponent hi ha Totto Mukulu, originari de la República Democràtica del Congo i resident a Catalunya des de fa una dècada. Mukulu admet que treballar al camp durant una onada de calor és exigent, però destaca que l'avançament de la jornada evita les hores més complicades. "És dur, però comencem aviat i si a la tarda fa molta calor parem", explica. "No és el primer any que treballem amb aquestes temperatures. Quan arriba la calor canviem els horaris, comencem molt aviat i acabem abans. No ens falta aigua i també fem servir crema solar", comenta.
Com molts altres treballadors agrícoles, aquest temporer vesteix camisa de màniga llarga i pantalons llargs, una indumentària que pot semblar contradictòria amb les altes temperatures, però que té una funció protectora. "Quan suem, la pols i altres elements dels arbres ens poden provocar molèsties i picors. Per això ens tapem, per protegir-nos", assenyala.
Mà d'obra estable
D'altra banda, el responsable sectorial de JARC també destaca que enguany la disponibilitat de mà d'obra als camps de Ponent està estabilitzada. Segons diu, els processos de regularització han contribuït a cobrir les necessitats de personal de la campanya agrària. "Ara mateix hi ha una oferta i una demanda molt equilibrades. No ens falta personal, però tampoc ens en sobra", assegura.