Piscines plenes i carrers buits en la primera onada de calor a Lleida

La primera onada de calor de l’estiu ja es fa notar a Ponent, amb temperatures que es preveu que arribin als 40 graus. L’augment del termòmetre ha fet que molts ciutadans busquin refugi en espais més frescos, com les piscines municipals de Lleida, que aquest dissabte s’han omplert de banyistes.
La imatge contrasta amb la de places i carrers amb menys afluència durant les hores centrals del dia. El moviment de persones ha estat més intens a primera hora del matí, quan molts veïns han aprofitat per fer esport, caminar o passejar el gos abans que la calor fos més intensa.
Alguns ciutadans han explicat que, per combatre les altes temperatures, opten per beure molta aigua per mantenir-se hidratats, utilitzar crema solar i protegir-se del sol. A casa, molts recorren a ventiladors i aire condicionat per mantenir una temperatura més confortable.
La Jordina, veïna de Lleida, ha explicat que suporta “gaire bé” la calor, però que l’obliga a modificar la seva rutina diària. Ha detallat que prefereix sortir a passejar el gos a primera hora del matí i al vespre, i assegura que a casa “cal posar l’aire condicionat, si no és insuportable”.
En la mateixa línia, la Marina, mare d’un nen de 3 anys, ha explicat que amb el seu fill procura extremar les precaucions: roba adequada, crema solar i gorra. També destaca que aprofiten l’estiu per “gaudir al màxim de l’aigua a la piscina”.
Lleida activa els refugis climàtics davant l’episodi de calor
Davant la primera onada de calor de l’estiu, l’Ajuntament de Lleida ha activat la Fase 2 del pla de prevenció pels efectes de les altes temperatures. La mesura posa a disposició de la ciutadania una cinquantena de refugis climàtics, entre els quals hi ha centres cívics, equipaments culturals, llars de jubilats, parcs i zones amb ombra.
Entre els espais interiors disponibles aquest cap de setmana hi ha la Sala d’Exposicions de l’Ajuntament de Lleida, la Casa dels Gegants, el Centre d’Art La Panera i el Museu Morera, entre altres equipaments. També l’estació de trens Lleida-Pirineus funciona com a punt de resguard davant la calor, tot i que alguns treballadors han alertat que el sistema de climatització no funciona correctament i que en alguns espais se superen els 30 graus.
En canvi, l’estació d’autobusos, estrenada el passat mes de febrer, ofereix un espai climatitzat on alguns ciutadans aprofiten per protegir-se de les altes temperatures.
Les piscines municipals amplien l’horari
Com a mesura excepcional, les piscines municipals de Cappont, Balàfia, Pardinyes, Bordeta, Secà de Sant Pere i Magraners han avançat l’obertura i han començat a funcionar a les 10 del matí, una hora abans de l’horari habitual.
A més, altres espais a l’aire lliure continuen exercint de refugis climàtics, com els Camps Elisis, el Parc de l’Aigua i el Parc de la Mitjana, zones on els ciutadans poden buscar ombra i reduir l’exposició directa al sol durant l’episodi de calor.