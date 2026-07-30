El fotoperiodista Kim Manresa serà guardonat amb el Premi Miravisions d’Honor 2026

El fotoperiodista Kim Manresa serà distingit amb el Premi Miravisions d'Honor 2026 durant la setena edició de les jornades Miravisions, que se celebraran del 23 al 25 d'octubre a Juneda (les Garrigues). El certamen, organitzat per La Mira, reconeix la trajectòria de professionals destacats del fotoperiodisme.
Els organitzadors han destacat el compromís de Manresa amb els drets humans i la denúncia de les injustícies socials, especialment a través de reportatges sobre la infància vulnerable, els nens esclaus o l'ablació genital femenina, treballs que l'han convertit en un referent internacional.
Coincidint amb el guardó, el Centre de les Arts i la Memòria de Ponent acollirà una exposició amb una selecció de les seves fotografies, que es podrà visitar a partir del 23 d'octubre.
Participació internacional i debats sobre el futur del fotoperiodisme
Una altra de les novetats serà la presència del fotògraf italoamericà Alessandro Cosmelli, que inaugurarà les jornades i dirigirà la revisió de portafolis. Serà la segona edició consecutiva amb un convidat internacional.
El programa inclourà conferències, taules rodones, tallers i espais de debat sobre els grans reptes del fotoperiodisme actual. Entre els temes destacats hi haurà l'ètica professional, la gestió dels arxius fotogràfics en l'era digital i l'impacte de la intel·ligència artificial en la fotografia.
Com a novetat, les jornades també oferiran una xerrada dedicada a la fotografia de llarga distància i l'astrofotografia, coincidint amb un any marcat per l'eclipsi solar del mes d'agost.