El Premi Miravisions de Fotoperiodisme obre el termini de presentació de candidatures de la sisena edició

El Premi Miravisions de fotoperiodisme obre des d'aquest dimarts el termini de presentació de candidatures de la sisena edició. La crida estarà oberta fins al divendres 3 de juliol. Els aspirants al guardó, impulsat per la revista "La Mira" des del 2021, podran presentar-se en dues categories, la de professionals, dotada amb 2.500 euros el primer premi, 1.200 el segon i 800 el tercer, i la d'estudiants d'escoles de fotografia i facultats de comunicació. En aquesta modalitat també s'entregarà un primer premi, dotat amb un val per a material fotogràfic per valor de 1.000 euros i 1.500 en metàl·lic (total 2.500 en total), el segon amb 600 de val i 600 en metàl·lic i el tercer amb 400 de val i 400 en metàl·lic.
En aquesta sisena edició, en el cas dels professionals, es reconeixeran les millors fotografies o treballs fotogràfics publicats en mitjans de comunicació o agències de notícies durant el 2025. Pel que fa a la categoria d'estudiants, els treballs s'han d’haver produït entre setembre del 2024 i desembre del 2025. Les obres les han de presentar els mateixos autors, amb un màxim de tres treballs per persona. Tot i això, cada treball pot comptar amb més d'una fotografia.
Del 23 al 25 d'octubre, les jornades Miravisions
Els premis s'entregaran durant la setena edició de les jornades Miravisions, els dies 23, 24 i 25 d'octubre a Juneda. Aquell cap de setmana també es podran veure exposats tots els treballs guardonats i finalistes al Centre de les Arts i la Memòria de Ponent (CAMP) del municipi de les Garrigues.
Miravisions és una jornada professionalitzadora que té per objectiu millorar la qualitat del fotoperiodisme de la mà de fotògrafs experts i professionals del sector, amb l'objectiu de fer comunitat i compartir aprenentatges, experiències i qüestions que generen debats dins d'aquest món.
Professionals com Tino Soriano, Rosa Maria Calaf o Emilio Morenatti han format part de la programació de les jornades en edicions anteriors. L'any passat es va estrenar una col·laboració amb Catalunya Internacional, a través de la qual el fotoperiodista francès Gilles Favier va participar a les jornades.